Üniversiteli genç kız hobisini ticarete dönüştürdü! Siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak kuzeninden iki tür tavuk aldığını ardından da dünyada da kabul gören ve aranan çeşitli ırklara ait süs tavuklarının sayısını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını ifade eden Gün, 4 senede 20 cins ve renkte 50'nin üzerinde süs tavuğuna sahip olduğunun altını çizdi.