Üniversiteli genç kız hobisini ticarete dönüştürdü! Siparişlere yetişemiyor
Edirneli üniversite öğrencisi Simay Gün’ün (22), kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisi gelir kaynağına dönüştü . Yurtdışından gelen talepleri kabul etmeyen Simay, yurtiçindeki taleplere yetişmekte güçlük çekerken, aile ekonomisine destek olup üniversite giderlerini karşılamaya başladı.
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde yaşamını sürdüren Trakya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, süs tavuklarıyla dört sene önce kuzeni sayesinde tanıştığını dile getirdi.
Hobi olarak kuzeninden iki tür tavuk aldığını ardından da dünyada da kabul gören ve aranan çeşitli ırklara ait süs tavuklarının sayısını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını ifade eden Gün, 4 senede 20 cins ve renkte 50'nin üzerinde süs tavuğuna sahip olduğunun altını çizdi.
TALEPLERE YETİŞEMİYOR
Yetiştirdiği tavuklara yurt dışından çok talep olduğunu belirten Gün, yurt dışına satış yapmadığının altını çizdi.
Süs tavuklarının Türkiye'de yaygınlaştırılması için sadece yurt içine satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gün, talepleri karşılamakta güçlük çektiğini anlattı.
KAVUŞMAK İÇİN CAN ATIYOR
Eğitim gördüğü üniversiteye gittiğinde bir hafta eve gelmediğini söyleyen Gün, hafta sonu köye dönüp tavuklarına kavuşmak için can attığını belirtti.
Gönüllerini almak için tavuklarına özel yemler hazırladığını ifade eden Gün, üniversite günlerinde tavuklarına annesinin baktığını anlattı.
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