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Otomobil hobisi bir tutkuya dönüştü! Son haliyle göz kamaştırdı fiyatı yok artık dedirtti...

Edirne'de yaşayan ve klasik otomobil tutkusu olan Murat Erşen satın aldığı 1965 ve 1966 model vosvoslara yaptığı restoranyonla bambaşka otomobiller ortaya çıkarttı. Araçların tüm işlemlerini kendisi yaptığını söyleyen Erşen, yaptığı işi iç mimarlığa benzetti. İşte vosvosların yeni fiyatı...

Giriş Tarihi: 16.09.2021 22:19 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 22:21
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Otomobil hobisi bir tutkuya dönüştü! Son haliyle göz kamaştırdı fiyatı yok artık dedirtti...

Trakya Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Erşen, tutkunu olduğu klasik araçları yenileme hobisini gerçekleştirmek için 5 yıl önce kolları sıvadı, önce bir atölye tuttu ardından çeşitli aletlerle burayı donattı.

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Otomobil hobisi bir tutkuya dönüştü! Son haliyle göz kamaştırdı fiyatı yok artık dedirtti...

Kravat ve takım elbisesiyle sağlık kuruluşlarında mesleğini icra eden Erşen, mesai bitimi akşam vaktinde ise tulumunu giyerek atölyesine koşuyor. Bugüne kadar 3 otomobil ve 1 minibüs yenileyen Erşen, atölyesinde radyosundan açtığı türküler eşliğinde şu an 1965 ve 1966 model araçları yenilemek için uğraş veriyor.

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Otomobil hobisi bir tutkuya dönüştü! Son haliyle göz kamaştırdı fiyatı yok artık dedirtti...

Kendisini "klasik araç restoratörü" olarak niteleyen Erşen araç yenilemeye hobi olarak başladığını söyledi.

Bir tutku olduğu için her geçen gün klasik araçlara ilgisinin katlandığını anlatan Erşen, salgın döneminde atölyede çok zaman geçirmesiyle bu hobinin daha üst düzeye çıktığını belirtti.

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Otomobil hobisi bir tutkuya dönüştü! Son haliyle göz kamaştırdı fiyatı yok artık dedirtti...

Karantina döneminde aldığı iki otomobili yenilemeye devam ettiğini anlatan Erşen, "Kovid-19 salgınında sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde çalışmalarımı hızlandırdım. Bu süreç içerisinde pandemi başlarken 2 araç almıştık. 1965 ve 1966 model iki aracımız var. Genelde vosvos restorasyonu ve kişiselleştirmeleri yapıyorum. Burada yaptığım iş şu, buradaki bütün ustalar benim. Elektrik olsun, kaporta olsun, mekanik olsun gerekse yeni proje prototiplerinin çıkartılması olsun bunların hepsini atölyede yapıyorum." diye konuştu.

Erşen, çalışmalarında eşi ve oğlunun da zaman zaman desteğini gördüğünü belirtti.

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Otomobil hobisi bir tutkuya dönüştü! Son haliyle göz kamaştırdı fiyatı yok artık dedirtti...

Araç restoresinin pahalı bir uğraş olduğunu ancak tutkusundan da vazgeçemediğini ifade eden Erşen, şunları kaydetti:

"Aslında farklılığımız şu standart restorasyonların yanı sıra kişiselleştirme ön plana çıkıyor. Şu an yaptığımız 2 aracımıza da farklı kişisellik katmak istiyoruz. Çalışmalarımızda modifiye olmuyor, bu kavramı kullanmıyoruz. Orijinalliğini kaybetmiyorlar. Araca döşeme, direksiyon, görsel gösterge ve renk gibi alanlarında kişisellik katıyoruz. Sürekli internet üzerindeki yayınları araştırıyoruz. Açıkçası bu işi yaparken gören birçok arkadaşım heyecanla 'ne zaman bitireceksin finali görelim' diyor, bu da beni heyecanlandırıyor."