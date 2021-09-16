Otomobil hobisi bir tutkuya dönüştü! Son haliyle göz kamaştırdı fiyatı yok artık dedirtti...

Araç restoresinin pahalı bir uğraş olduğunu ancak tutkusundan da vazgeçemediğini ifade eden Erşen, şunları kaydetti:

"Aslında farklılığımız şu standart restorasyonların yanı sıra kişiselleştirme ön plana çıkıyor. Şu an yaptığımız 2 aracımıza da farklı kişisellik katmak istiyoruz. Çalışmalarımızda modifiye olmuyor, bu kavramı kullanmıyoruz. Orijinalliğini kaybetmiyorlar. Araca döşeme, direksiyon, görsel gösterge ve renk gibi alanlarında kişisellik katıyoruz. Sürekli internet üzerindeki yayınları araştırıyoruz. Açıkçası bu işi yaparken gören birçok arkadaşım heyecanla 'ne zaman bitireceksin finali görelim' diyor, bu da beni heyecanlandırıyor."