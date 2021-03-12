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İkinci el otomobil alacaklara müjde! 2. el otomobilde fiyatlar düştü mü?

Sıfır otomobillerin piyasaya çıkması ile ikinci el araçlarda yaşanan düşüş devam ediyor. Otomobil piyasasının uzmanları 2. el arabalardaki fiyatların yaz aylarında da düşüşe devam edeceğini işaret etti. Uzman isimlerden alacaklara önemli uyarılar...

OTOMOBİL İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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İkinci el otomobil alacaklara müjde! 2. el otomobilde fiyatlar düştü mü?

Pandemi dönemi ile birlikte yükselen fiyatları, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. Uzmanlar, piyasanın yaz dönemi ile birlikte daha da canlanacağının müjdesini verdi.

İkinci el araç piyasasında, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı yaşanan durgunluk, son günlerde, hareketlenmeye başladı. Fiyatların eskiye oranla gerilediğini ifade eden ve uzun yıllardın otomobil alım satım işi ile uğraşan Zorbey Erkoçkar ikinci el için en uygun zaman olduğunu ifade etti.

SIFIR ÜRETİM HIZLANINCA İKİNCİ EL PİYASASI RAHATLADI

Korona virüs salgını sebebiyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildiğini söyleyen Erkoçkar, "Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı" dedi.

"YAZ DÖNEMİ DAHA DA HAREKETLENECEKTİR"

Özellikle ikinci el piyasasının tekrar canlanmaya başlamasıyla mutlu olduklarını ifade eden Zorbey Erkoçkar, "Yaz dönemine doğru daha da canlanacağını umuyoruz. Şu anda yaşanan hareketlilik bunu gösteriyor. Bir dönem hasar kayıtlı otomobillerin çok fazla talep gördüğünü de söylemek mümkündü. Artık ikinci el otomobil piyasasında yavaş yavaş normalleşmenin başladığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Özellikle ikinci el piyasasında 30 bin liradan başlarken, üst limit giderek artıyor. Aracın kilometresi, hasar kaydına göre fiyatlarda büyük değişiklikler yaşanıyor.

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