İkinci el otomobil alacaklara müjde! 2. el otomobilde fiyatlar düştü mü?

SIFIR ÜRETİM HIZLANINCA İKİNCİ EL PİYASASI RAHATLADI

Korona virüs salgını sebebiyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildiğini söyleyen Erkoçkar, "Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı" dedi.