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Sıfır otomobilde çip krizi! İkinci el araç fiyatları artacak mı?

Otomotiv sektöründe son aylarda yaşanan çip tedariki sorunu nedeniyle sıfır araç üreticileri üretimleri durdurdu. Yaşanan çip krizinin el araç piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor. Peki ikinci el araç fiyatları artacak mı?

OTOMOBİL A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Sıfır otomobilde çip krizi! İkinci el araç fiyatları artacak mı?

Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi nedeniyle ikinci el araçlara talebin arması bekleniyor.

Sıfır otomobilde çip krizi! İkinci el araç fiyatları artacak mı?

Koronavirüs salgının etkisinden kurtulup artan taleple üretimlerini hızlandıran otomotiv sektörü şimdi de çip krizi ile sarsıldı.

Sıfır otomobilde çip krizi! İkinci el araç fiyatları artacak mı?

Bu kriz Türkiye'de üretim yapan bir markaya da sıçradı.

Sıfır otomobilde çip krizi! İkinci el araç fiyatları artacak mı?

Yaşanan çip kıtlığı nedeniyle 700 bine yakın daha az araç üretiminin gerçekleşeceği üreticilerin gelir kaybının ise 60 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Sıfır otomobilde çip krizi! İkinci el araç fiyatları artacak mı?

Merak edilen sorulardan biri ise bu sorun ikinci el araç fiyatlarını etkileyecek mi?

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