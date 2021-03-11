2. el otomobil alacaklara flaş uyarı! İşte ikinci el otomobildeki o liste

TİCARİDE TERCİH DOBLO

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise şubat ayında 24 bin 819 adet satış gerçekleşti. Satışlarda Türkiye'de geniş aileler tarafından da sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo 2 bin 939 adetle ilk sıradaki konumunu şubatta da sürdürdü.

Doblo'yu, 2 bin 339 adetle Ford Transit Tourneo/Courier, 2 bin 129 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 97 adetle Ford Transit Tourneo/Connect, 1.885 adetle VW Caddy, 1.282 adetle VW Transporter, 1.281 adetle Ford Transit, 1.270 adetle Renault Kangoo, 980 adetle Peugeot Partner ve 609 adetle de Citreoen Berlingo takip etti.