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İkinci el otomobil alacaklar galerici ve ekspertizlerin oyununa dikkat! Büyük tuzak

A Haber
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Giriş: 07.03.2021 19:11
Güncelleme:07.03.2021 19:39
İkinci el araç satışlarındaki hareketlilik sahte ekspertiz mağdurlarını da artırdı. Birçok kişi, galerici ve ekspertizlerin oyununa geldi. Araç alımı için yaptırılan ekspertiz işleminde bazı galerici ve eksperlerin hasarı gizleyip rapor düzenlediği ortaya çıktı. Peki dolandırıcılar en çok hangi hilelere başvuruluyor, vatandaş nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

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