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Elon Musk'ın koronavirüs tedbirlerine rağmen açtığı Tesla fabrikasında vaka krizi

Son dakika haberine göre... CEO'su , kapanma kararına rağmen 'daki fabrikasını yeniden açtı. 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, koronavirüs vaka sayıları giderek artıyor.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Elon Musk'ın koronavirüs tedbirlerine rağmen açtığı Tesla fabrikasında vaka krizi

CEO'su ve ünlü girişimci 'ın, kapanma kararına rağmen 'nin 'daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında kovid-19 vakası tespit edildi.

YÜZLERCE KİŞİ...

ABD'li ünlü girişimci Tesla CEO'su Elon Musk'ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası koronavirüs tedbrileri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı. Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu 'ne yaklaşık 450 Kovid-19 vakası bildirildi.

Bu rakamın Aralık ayında ise 125'e çıktığı ortaya çıktı. 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

"TUTUKLANACAK BİRİ VARSA O DA BENİM"

Elon Musk Twitter hesabından geçen Mayıs ayında yaptığı paylaşımda "Tesla, kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanan biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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