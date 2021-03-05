İkinci el otomobilde normalleşme umudu! Otomobil satışlarını etkileyecek mi?

"FİYATLAR DİP NOKTASINDA"

İkinci el otomobil fiyatlarının yüzde 15 düştüğünü belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Salgın sebebiyle alınan kısıtlama kararlarından dolayı geçen yıl mart ve nisan aylarında yaşanan tablonun benzerini Kasım, Aralık ve Ocak aylarında da yaşadık. İkinci el otomobil fiyatları yüzde 15 düştü. Benzer şekilde geçen yılın Mayıs ayında olduğu gibi şimdi de ikinci el araç satın almak isteyenler için fırsatlar var. Doların 7 TL'nin altına düşmeyeceğini varsayarsak fiyatların şu anda dip noktasında olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şu an yaşanan tablonun çok benzerinin geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında da yaşandığını hatırlatan Ayyıldız, "Geçen yıl Haziran ayında ikinci el otomobil satışlarında aylık bazda rekor kırılmıştı. Tabi burada kredi teşviklerinin de etkisiyle ertelenen talep yeniden oluşmuştu. Her zaman söylediğimiz gibi otomobil fiyatlarından daha çok, tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşması talebi yeniden canlandıracaktır. Bu anlamda kredilerin erişilebilir olmasını önemli görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.