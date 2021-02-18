18 Şubat 2021, Perşembe
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Haberler Otomobil Haberleri Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber! Heyecanlandıran paylaşım

Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber! Heyecanlandıran paylaşım

Son dakika haberine göre 'nin heyecanla beklediği, yerli ve milli otomobil 'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda '' Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı.'' ifadesine yer verildi.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor. 'dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.

'nin otomobilinin üretileceği tesiste çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yaptığı paylaşımda 'te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarıldı.

Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bildirildi.

Söz konusu videolu paylaşım ''Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı'' notuyla paylaşım yapıldı.

"TOGG HEDEFLEDİĞİMİZ TARİHTE MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULACAK"
Başkan , "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin son sürat devam ettiğini, geçen yıl Gemlik'te temelini attıkları fabrika inşaatının da gece gündüz sürdüğünü belirtmişti.

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