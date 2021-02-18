Son dakika: Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber! Heyecanlandıran paylaşım
Son dakika haberine göre Türkiye'nin heyecanla beklediği, yerli ve milli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda ''Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı.'' ifadesine yer verildi.
Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor. TOGG'dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.
Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bildirildi.
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"TOGG HEDEFLEDİĞİMİZ TARİHTE MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULACAK"
Söz konusu videolu paylaşım ''Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı'' notuyla paylaşım yapıldı.
"TOGG HEDEFLEDİĞİMİZ TARİHTE MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin son sürat devam ettiğini, geçen yıl Gemlik'te temelini attıkları fabrika inşaatının da gece gündüz sürdüğünü belirtmişti.
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