Araba alacaklar dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı

Satış danışmanı Mustafa Bal (25) da "Aralık ve ocak ayında yüzde 5-10 arası düşme yaşandı" dedi. 2'ci el oto galerisine fiyatları ve modelleri görmek için gelen Yakup Köstekci (30), "Bir ay öncesine göre uygun ama iki ay sonra ne olacak? Bilemiyoruz. Araca da ihtiyacım var, fiyatlar düşükken almak istedim" dedi.