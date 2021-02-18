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Araba alacaklar dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araç üretiminde yavaşlama yaşanırken el araç fiyatları da yükseldi. Öyle ki ikinci el otomobil fiyatları sıfır araçların bile önüne geçti.  Ancak son dönemde ibre tersine döndü ve ikinci elde fiyatlar düşmeye başladı. Araç satacaklar alım yapmanın tam zamanı olduğunu söylüyor.

OTOMOBİL DHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Araba alacaklar dikkat! İkinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildi. Yaşanan üretim sıkıntısı, el otomobil piyasasını canlandırdı.

Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu.

Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı. Otomobil almak isteyenler için fiyatların çok makul olduğunu söyleyen galericiler, son bir yılın en sakin günlerinin yaşandığını ifade ettiler.

'SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'
Galerici (37), fiyatlarda yüzde 14'ü bulan gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, "Otomobil almak için doğru zaman. Kış mevsimi ülkemizde otomobil fiyatlarının düştüğü zamandır. Son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları" diye konuştu.

Satış danışmanı (25) da "Aralık ve ocak ayında yüzde 5-10 arası düşme yaşandı" dedi. 2'ci el oto galerisine fiyatları ve modelleri görmek için gelen (30), "Bir ay öncesine göre uygun ama iki ay sonra ne olacak? Bilemiyoruz. Araca da ihtiyacım var, fiyatlar düşükken almak istedim" dedi.

(46) da 60-65 bin liraya bir araç almak istediğini söyledi.

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