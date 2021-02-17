2. el otomobilde görülmemiş dolandırıcılık! 2. el araba alacaklara flaş uyarı

İki araçtan bir sağlam araç imal edilmesi gibi bir durumun tamamen usulsüz ve araç fabrikasyon verilerine aykırı bir işlem olduğunu söyleyen kara araçları ekspertiz uzmanı Murat Yazaroğlu, "Ağır hasarlı 2020 model bir aracın ağır hasar gördüğü, 2015 model önden pert olan ve daha ucuz olan bir başka marka aracın sağlam olan arka kısmı kesilerek birleştirildiğinde 2020 model bir araç elde etmiş oluyorlar. Gerçekte önü 2020 arkası 2015 model bir araç… Tabii bu fiyata da yansımakta. 2020 model ile 2015 model arasında fiyat farkında dolayı vatandaş ciddi bir zarar görmekte. Bir de sigorta şirketleri ve sigortalar birliğinin bu konuyu yıllardır görmezden gelerek, vatandaşa karşı ağır sorumluluk görev ihmali de var" dedi.