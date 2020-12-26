TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!

TOGG'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart'ta halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı, 17 Mart'ta yapıldı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alındı.