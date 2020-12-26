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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 12:59
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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!