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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!

Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 12:59
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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!

Geçen yıl 27 Aralık'ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!

Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tanıtım etkinliğinde, araçların tasarımı otomobil severlerden tam not aldı. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmalarda, projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğu görüldü.

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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!

TASARIMLAR TESCİLLENDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de 7 Ocak'ta başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bir panelde konuşan TOGG'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili"ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.

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TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!
TOGG yerli otomobil | 60 yıllık rüya gerçek oluyor!

TOGG'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart'ta halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı, 17 Mart'ta yapıldı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alındı.