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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yerli otomobil ne zaman çıkacak | TOGG yeni özelliği ile dikkat çekti! Anlaşma tamam! İmzalar atıldı Yerli otomobil ne zaman çıkacak | TOGG yeni özelliği ile dikkat çekti! Anlaşma tamam! İmzalar atıldı TOGG teknik özellikleri | Türkiye'nin Otomobili TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında karşılıklı veri paylaşımı yapılarak sürüş konforu ve meteorolojik verilerin hızlı işlenmesine olanak sağlayacak olan protokol, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi içerisindeki TOGG Merkez Binası'nda düzenlenen tören ile imzalandı. Giriş Tarihi: 11.02.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 14:18
Gebze Bilişim Vadisi'ndeki törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile davetliler katıldı. Programın başlangıcında TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından, yapılacak ortak çalışma sayesinde TOGG araçlarının kazanacağı özelliklerin anlatıldığı bir sunum yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "İLK ARACIMIZIN BANTTAN İNECEĞİ O GÜZEL GÜNE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ" İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biliyorsunuz Türkiye'nin yarım asırlık otomobil hayaline 2 seneden az kaldı. Yakın zaman önce TOGG Gemlik tesisimizin üstyapı inşaatı sözleşmesini imzaladığımızı duyurmuştuk.
İnşallah kısa zaman içerisinde tesisimizi tamamlayacağız. Bu süreçte salgın demeden yasak demeden tüm iş planımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gün geçtikçe ilk aracımızın banttan ineceği o güzel güne adım adım yaklaşıyoruz. 2017'de Sayın Cumhurbaşkanımızın TOBB Genel Kurulu'nda bize bir yaptığı çağrı ile çıktığımız bu yolda vizyoner bir yaklaşım benimsedik.
Ortaklarımızın büyük fedakarlıkları ve Bakanlıklarımızın destekleriyle Türkiye'yi yeni lige ve yeniliğe taşıyacak bir şirket oluşturduk. Çağımızın gereklerini dikkatle inceleyerek iş modelimizi ve yatırımlarımızı daha ilk günden buna göre şekillendirdik. İş modelimizi tasarlarken 21. yüzyılın ve muhtemelen gelecek yüzyılların en kıymetli kaynağı veriyi ve veri işlemeyi modelin merkezine koyduk.
Bu yüzdendir ki TOGG için en başından bu yana "Bir araçtan daha fazlası" diyoruz. TOGG, geleceğin gerektirdiği gibi, anlamlandırılabilecek her türlü veriyi işleyecek ve bunu teknolojisini ve ekosistemini geliştirmek için kullanacak. Bugün aslında bunun somut bir örneğini ortaya koyuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız bu protokol ile üretilen veriler karşılıklı olarak paylaşılacak.