Yerli otomobil ne zaman çıkacak | TOGG yeni özelliği ile dikkat çekti! Anlaşma tamam! İmzalar atıldı

Bu yüzdendir ki TOGG için en başından bu yana "Bir araçtan daha fazlası" diyoruz. TOGG, geleceğin gerektirdiği gibi, anlamlandırılabilecek her türlü veriyi işleyecek ve bunu teknolojisini ve ekosistemini geliştirmek için kullanacak. Bugün aslında bunun somut bir örneğini ortaya koyuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız bu protokol ile üretilen veriler karşılıklı olarak paylaşılacak.