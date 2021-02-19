Araç alacaklar dikkat! Merakla bekleniyordu: Piyasaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle otomobil firmaları araç tanıtımlarını online olarak yapmaya başladı. Yeni olarak listeye Nissan'ın Qashqai modeli ve Honda'nın HR-V modelleri eklendi. İşte piyasaya yeni çıkan otomobil modelleri...
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Aracın boyu 35 mm artarken, yüksekliğinde 10 mm, genişliğinde de 32 mm kadar artış yaşandığı belirtiliyor. Dingil mesafesi de artan Qashqai'nin arka koltuk yolcularının diz mesafesinde ise 28 mm kadar artış kaydedilmiş durumda.
Aradın bagajında da 50 litrelik artış yaşandığı açıklandı. Nissan'ın 'V-Motion' adını verdiği ızgaranın domine ettiği ön yüzde, çift parçalı C formundaki far tasarımı da dikkat çekiyor.
Yapılan açıklamaya göre 11 farklı dış renk ile satın alınabilecek yeni Qashqai'de, farklı tavan rengi de sunuluyor. Bu sayede 16 farklı renk kombinasyonu aracın yenilikleri arasında yer alıyor.
Qashqai'nin jant ölçülerinde de nesil değişimi ile birlikte artış yaşandı. Artık en üst versiyonda 20 inch jantlar alınabilecek. Güncel versiyonda en fazla 19 inch boyutunda jant ölçüsü sunuluyordu.
Otomobilin bir diğer yeniliği de dijital gösterge ekranı. 12.3 inch boyutundaki bu ekranın, sürüş bilgileri, navigasyon, multimedya bilgilerini sürücüye yansıtabildiği belirtildi.
PREMİUM SUV TASARIMI
Öte yandan Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen "Elektrikli Vizyon Stratejisi" kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, Avrupa'da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.
Honda açıklamasına göre, yeni nesil HR-V, 'e:HEV' hibrit güç aktarma sistemi ile yollara çıkıyor. Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e:HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor. Yeni Honda HR-V, önemli ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesi, iç mekan genişliği ve coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda'nın temiz tasarım felsefesine sahip olan yeni HR-V, Avrupa'da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.
Açıklamaya göre, yeni nesil HR-V e: HEV, kompakt ve coupe esintisine sahip tasarımıyla son derece özgün bir SUV duruşu sergilerken Honda'nın en güncel modellerinde uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor. İddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile dikkati çeken yeni HR-V'de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V'nin SUV görünümünü güçlendiriyor.