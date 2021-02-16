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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba fiyatları düşer mi | Otomobil fiyatları ne zaman düşecek 2021 | Sürücüler dikkat! Araç fiyatları neden düşmedi? İşte yanıtı Araba fiyatları düşer mi | Otomobil fiyatları ne zaman düşecek 2021 | Sürücüler dikkat! Araç fiyatları neden düşmedi? İşte yanıtı Son dakika: Araba fiyatları düşer mi | Otomobil fiyatları ne zaman düşecek 2021 | Pandemi nedeniyle artan araba ihtiyacı hem sıfır model hem de ikinci el araçların fiyatlarını oldukça yukarıya çekmişti. Aşının bulunması, azalan vaka sayıları, artışa geçen 0 araba üretimi ve dolar kurundaki düşüşle beraber gözler araba fiyatlarında yaşanacak indirimi bekliyor. Ancak, dolar kurundaki düşüşün otomobil fiyatlarına yansıması beklenirken henüz aşağı yönlü bir hareketlilik yaşanmadı. Peki dolar kuru düştüğü halde araba fiyatları neden düşmedi? İşte yanıtı... Giriş Tarihi: 16.02.2021 11:12 Türkiye'de otomobil fiyatları yüksek kur, koronavirüsün getirdiği ek maliyetler, artan talep ve vergiler nedeniyle bir hayli yükselmişti. Sıfır otomobilde yaşanan bu durum, ikinci ele de talep ve fiyat artışı olarak yansımıştı. GALERİ DEVAM EDİYOR Otomobil 2020'de önemli bir yatırım aracı haline dönüşmüştü. 2021'in ilk çeyreğinde doların hızla aşağı yönlü seyredişi, tüketicide 'otomobil fiyatları da aynı hızla inecek' düşüncesi yarattı. Ancak sektör temsilcileri fiyat düşüşünün hemen olmayacağını söylüyor. STOK YÜKSEK KURDAN Geçtiğimiz sene yaşanan yüksek talebe otomotiv firmalarının tedarik konusunda yetişememesi bazı sıkıntıları beraberinde getirmişti. Aralık ayından bu yana firmalar bu sorunu yaşamamak için stoklu ilerlemeye çalıştıklarını vurguluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Üreticiler de kapasite kullanımını arttırarak talebe karşılık veriyor.
Ancak dolardaki gerilemede stoktaki araçların kur maliyetinin yüksek olması problemi ortaya çıktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, "Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak Euro'ya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor" dedi.
'ETKİSİ ORTA-UZUN VADEDE GÖRÜLÜR' Geriliyen dolar kurunun indirim olarak yansıması ile ilgili detay veren Ali Bilaloğlu, "Döviz kurları gerilediği anda bunu araçlarımıza indirim olarak yansıtamıyoruz. Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV'nin ödenmesi gerekiyor.