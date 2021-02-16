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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba almak isteyenlerin yüzü gülecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi... Araba almak isteyenlerin yüzü gülecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İkinci el araba piyasası pandemi nedeniyle durgun olarak ilerliyor. Satışların durgun şekilde ilerlemesi sonrasında fiyatların düşüşe geçtiği belirtiliyor. Sektörün uzman isimleri fiyatların düşeceği tarih hakkında öngörülerini açıkladı. ahaber.com.tr olarak 2. el piyasasına yönelik açıklamarı haberimizde derledik. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 18:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 18:28
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araba piyasası için 2021 beklentisini açıkladı. Bilindiği üzere pandemi döneminde fiyatlar yükselmiş ancak satışlar durgunlaşmıştı. Yeni yılda sıfır araçların üretiminin başlaması sonrasında ikinci el araba fiyatlarının düşmesi bekleniyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020 yılında pandemi sebebiyle sıfır araç pazarında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele talebin artmasıyla fiyatlarda da büyük bir artış yaşandı. 2021 yılıyla birlikte piyasaya giren sıfır araç sayısının artması ve döviz kurlarında düşüşle ikinci el fiyatları da gerilerken, satışlarda da durgunluk söz konusu.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil piyasasında şu anda yüzde 75 durulma olduğunu söyledi.
"4. AYIN SONUNU BEKLİYORUZ"
Erkoç, "Satışlar yüzde 25'lerde şu anda yüzde 75 durulma oldu piyasada. Bunun sebeplerinden birisi araç fiyatlarının çok aşırı yükselmesiydi. Şu anda da faiz oranları çok yükseldi. Bununla birlikte satışlar ciddi oranda azaldı. Bizim tahminimiz 4'üncü ayın sonu veya 5'inci ayın başlarında bir hareketlilik yaşanacağı yönünde. Şu anda fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 10-20 aralığında düşüş var. Bu düşüşü tüm sınıflarda görüyoruz. Ancak düşüş artık belli bir noktaya geldi ve daha devam etmez" dedi.
Fiyatlardaki azalmanın bir kısmında dövizin düşmesinin etkisi olduğunu belirten Erkoç, "Yüzde 10'larda olan düşüş kurla birlikte yüzde 20'lere çıktı. Piyasada sıfırından pahalıya satılan araçların fiyatları artık dengelendi. Suni olan yükselmeler gerçek fiyatlara döndü" değerlendirmesinde bulundu.
Bir kaç ay sonra bu fiyatlara araç bulmanın zor olacağını söyleyen Erkoç, "Şu anda kesinlikle araç almanın tam zamanı" dedi.
Erkoç, 2021 için beklentilerini olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde ve pandeminin hayatımızdan çıkması durumunda 9 milyon adetle kapatmak olarak açıkladı.