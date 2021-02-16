Araba almak isteyenlerin yüzü gülecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isim tarih verdi...

"4. AYIN SONUNU BEKLİYORUZ"

Erkoç, "Satışlar yüzde 25'lerde şu anda yüzde 75 durulma oldu piyasada. Bunun sebeplerinden birisi araç fiyatlarının çok aşırı yükselmesiydi. Şu anda da faiz oranları çok yükseldi. Bununla birlikte satışlar ciddi oranda azaldı. Bizim tahminimiz 4'üncü ayın sonu veya 5'inci ayın başlarında bir hareketlilik yaşanacağı yönünde. Şu anda fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 10-20 aralığında düşüş var. Bu düşüşü tüm sınıflarda görüyoruz. Ancak düşüş artık belli bir noktaya geldi ve daha devam etmez" dedi.