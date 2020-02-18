Avrupa Birliği'nde otomobil satışları düştü
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, 2020'nin ilk ayı için hazırladığı raporla dikkat çekti. AB otomobil pazarında toplam satışlar, ocakta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,5 düşerek 956 bin 779 adet oldu.
Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, ocakta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,5 düşerek 956 bin 779 adet oldu
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
28 ÜLKE ARASINDA EN ÇOK ALMANYA'DA...
ACEA, yeni otomobil tescillerindeki düşüşü bazı AB üyesi ülkelerin 2020 yılı vergilendirme sistemlerinde değişikliğe gitmelerine, küresel ekonomideki zayıflamaya ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasına bağladı.
AB üyesi 28 ülke arasında ocak ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 246 bin 300, İtalya'da 155 bin 528, Fransa'da 134 bin 229 ve İspanya'da 86 bin 443 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.
Üreticilere göre, ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 254 bin 872 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 158 bin 719 otomobil sattı. Renault Grubu ise 91 bin 912 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.
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