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Audi TT için karar verildi! SUV olarak geliyor...

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 14.10.2019
AUDİ TT İÇİN KARAR VERİLDİ! SUV OLARAK GELİYOR...

Alman otomobil üreticisi yöneticileri, yeni TT için karara vardı. Audi TT artık yaşamına elektrikli bir SUV olarak devam edecek. İşte Audi TT'nin geleceğine ilişkin otomobil haberimiz...

Auto Express'deki habere göre, TT artık yaşamına elektrikli bir SUV olarak devam edecek. Aslında bu fikir ilk defa 2014 yılında eski yöneticisi Rupert Stadler tarafından ortaya atılmıştı. Rupert Stadler, TT'yi beş kapılı bir crossover modeline dönüştürme fikrini sunmuştu.

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Shiftdelete sitesinin aktardıklarına göre son yıllarda binek otomobillerin ve spor araçların SUV tarzına dönüştürülmesi bir akım olmuş durumda. Buna Jaguar F-Pace, Porsche Cayenne ve Lamborghini Urus örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra, son beş yılda araçların ve Audi'nin elektriklenme süreci de hızlandı. Ayrıca TT'nin düşen satış rakamları firmayı bu konuda ciddi bir biçimde tekrar düşünmeye zorladı. Audi, 2019 yılında bugüne kadar, dünya genelinde, sadece onkibin civarında coupe ve roadster TT satışı gerçekleştirebildi.

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Firmadan edinilen bilgilere göre dördüncü jenerasyon TT'nin, eTTron olarak adlandırılması düşünülüyor. Bu söylenti de aracın elektrikleneceği ihtimalini hayli kuvvetlendiriyor.

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Yeni TT ya da eTTron, Audi'nin önümüzdeki beş-altı yıl içinde piyasaya sürmeyi düşündüğü 20 elektrikli araçtan sadece biri.

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