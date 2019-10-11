Yeni Volkswagen Golf'ten ilk kareler paylaşıldı
Volkswagen, sekizinci nesli il önümüzdeki günlerde tanıtılacak Golf’ün ilk resmi görsellerini paylaştı. Tasarımında önemli değişiklikler beklenen yeni Volkswagen Golf, 24 Ekim'de şirketin Wolfsburg, Almanya'daki merkezinde resmen tanıtılacak.
Resmi tanıtımı için uzun bir süredir beklenen sekizinci nesil Volkswagen Golf'ün tanıtımına az bir süre kala merak uyandıran ilk görseller geldi.
İpuçlarını tasarım çizimleri üzerinden vermeye başlayan Volkswagen'in bu sanal görseller üzerinden tekrar ilgi çekeceğini söylemek mümkün.
Nitekim Volkswagen Golf'ün ön bölümünde kullanılan ve prototip versiyonda da benzerini gördüğümüz yapının, elektronik ortamda çok daha etkileyici görünüyor.
Volkswagen, yeni jenerasyonun dış tasarımının yanında içerisinde de anahtar diyebileceğimiz noktalarından detaylar paylaşmayı ihmal etmiyor.
Dijital entrümanlara yer verilen kokpit ve ana konsol yapılarının ne denli değişerek modernize edildiğini görmek mümkün.
Yeni konsolla birlikte tasarımı değişen direksiyonu ve dijital ekranların güncellenen versiyonlarını görebiliriz.
Sekizinci nesil Volkswagen Golf, 24 Ekim'de şirketin Wolfsburg, Almanya'daki merkezinde resmen tanıtılacak.
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