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Volkswagen için karar

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
VOLKSWAGEN İÇİN KARAR

Rekabet Kurulu, Financial Services ve TÜV SÜD Auto Service aracılığıyla, Carmobility GmbH'nin mevcut filo yönetim hizmetleri işi ve FleetCompany üzerinden ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, BP Biocombustiveis SA. ile Bunge Brasil Holdings BV arasında biyoetanol, şeker ve elektrik üretim ve tedariki alanlarında iştigal etmek üzere bir ortak girişim kurulmasına izin verildi.

Gerbay GmbH'nin, Odelo Otomotiv Aydınlatma AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı kararlaştırıldı.

Hylife Group Holdings Ltd'nin ortak kontrolüne sahip Hylife Investment Ltd'nin, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited'in iştiraki olan CPF Canada Holdings Corp. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

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CPL Holdings Gmb'nin tek kontrolünün UNA 390. Equity Management GmbH aracılığıyla DBAG Fund VII tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Aviation Capital Group LLC'nin tek kontrolünün TC Skyward Aviation US. Inc. aracılığıyla Tokyo Century Corporation tarafından devralınmasına izin verildi.

La Caisse des Depots et Consignations ve La Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama tarafından Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole ve Omnes Capital SAS'ın ortak kontrol ettiği Predica Energies Durables SAS üzerinde hisselerin bir kısmının devralınması yoluyla ortak kontrol kurulması işlemi uygun bulundu.

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SoftBank Group Corporation'ın tek kontrolünde bulunan Apro LLC'nin ortak kontrolünün Philips 66 Co. tarafından temsil edilen West Retail Holdings LLC tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Allergan plc'nin tek kontrolünün AbbVie Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

AG'nin iştiraki olan Volkswagen Financial Services AG aracılığıyla ve TÜV SÜD AG'nin iştiraki olan TÜV SÜD Auto Service GmbH aracılığıyla, Carmobility GmbH'nin mevcut filo yönetim hizmetleri işi ve FleetCompany GmbH üzerinde ortak kontrolü devralmasına izin verildi.

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