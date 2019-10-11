2020 Volkswagen T-Roc R tanıtıldı! Volkswagen T-Roc R'ın donanım ve motor özellikleri neler?

Opsiyonel olarak alınabilen, sportif bir ses çıkışı tecrübesi yaşatan ve 7 kilo daha hafif olan Akrapovic imzalı egzoz sistemi de T-Roc R'a özel olarak sunuluyor. İçerisinde de koltuklarda, döşemelerde ve direksiyonda "R" versiyona özel değişiklikler görülüyor.