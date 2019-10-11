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2020 Volkswagen T-Roc R tanıtıldı! Volkswagen T-Roc R'ın donanım ve motor özellikleri neler?
Volkswagen (VW) kompakt crossover modeli T-Roc'un R modelini tanıttı. T-Roc en güçlü haliyle oln 300 HP'lik R modeliyle karşımızda duruyor. 2020 Volkswagen T-Roc R, 2,0 litre turbo benzinli motoruyla 400 Nm'lik maksimum tork üretebilen 4MOTION isimli dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 22:08
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2020 Volkswagen T-Roc R tanıtıldı! Volkswagen T-Roc R'ın onanım ve motor özellikleri neler?
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2020 Volkswagen T-Roc R tanıtıldı! Volkswagen T-Roc R'ın onanım ve motor özellikleri neler?
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2020 Volkswagen T-Roc R tanıtıldı! Volkswagen T-Roc R'ın onanım ve motor özellikleri neler?
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2020 Volkswagen T-Roc R tanıtıldı! Volkswagen T-Roc R'ın onanım ve motor özellikleri neler?
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2020 Volkswagen T-Roc R tanıtıldı! Volkswagen T-Roc R'ın onanım ve motor özellikleri neler?