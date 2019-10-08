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2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy yenilendi! İşte Ford S-MAX ve Galaxy’nin son hali...

Ford'un büyük MPV sınıfındaki aile otomobilleri S-MAX ve Galaxy tanıtıldı. Ford S-MAX ve Ford Galaxy'ye çeşitli güncellemeler geldi. Ford'un bu iki otomobili Avrupa pazarına giriş yapacak. Peki, 2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy'nin iç ve dış tasarımı nasıl? Ford S-MAX ve Galaxy'nin motor ve donanım özellikleri neler? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08.10.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 17:14
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2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy yenilendi! İşte Ford S-MAX ve Galaxy’nin son hali...

Ford Avrupa'da 2020 S-Max ve 2020 Galaxy modelleri için bir dizi güncelleme yaptığını duyurdu. Yenilenen modellerde sportif bir görünüm, gelişen konfor elemanları, güncel aksesuarlar ve yeni motor seçenekleri yer alıyor.

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2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy yenilendi! İşte Ford S-MAX ve Galaxy’nin son hali...

Yenilenen modellerde devrim niteliğinde bir değişiklik yer almazken, güncel tasarım ve donanım çözümleriyle aynı çizgide ilerlemesi için revizeler gerçekleşti.

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2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy yenilendi! İşte Ford S-MAX ve Galaxy’nin son hali...

Önde daha uzun ve keskin LED farlarla birlikte, hava girişinin boyutları da şimdi daha büyük ve altıgen şekline büründü.

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2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy yenilendi! İşte Ford S-MAX ve Galaxy’nin son hali...

Ayrıca, tamponun alt kısmına, son Fiesta nesline çok benzeyen detaylar eklendi.

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2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy yenilendi! İşte Ford S-MAX ve Galaxy’nin son hali...

İç mekanda da güncellemeler yer alıyor.