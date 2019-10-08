2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy yenilendi! İşte Ford S-MAX ve Galaxy’nin son hali...

Ford'un büyük MPV sınıfındaki aile otomobilleri S-MAX ve Galaxy tanıtıldı. Ford S-MAX ve Ford Galaxy'ye çeşitli güncellemeler geldi. Ford'un bu iki otomobili Avrupa pazarına giriş yapacak. Peki, 2020 Ford S-MAX ve 2020 Galaxy'nin iç ve dış tasarımı nasıl? Ford S-MAX ve Galaxy'nin motor ve donanım özellikleri neler? İşte ayrıntılar…