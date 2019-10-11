11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Renault CEO'su görevden alındı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 11.10.2019
RENAULT CEO'SU GÖREVDEN ALINDI

Renault , Thierry Bollore'nin Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Renault Başkanlığı görevlerine son verilmesini kararlaştırdı. Yeni icra kurulu başkanı atanması süreci tamamlanıncaya kadar, geçici bir süre için Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanı olarak 'un atanmasına karar verildi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplantıda, yeni icra kurulu başkanı atanması süreci tamamlanıncaya kadar, geçici bir süre için Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanı olarak 'un atanmasına karar verildi.

, Clotilde 'un görevlerinde destek olması için yardımcıları olarak Olivier Murguet ve Jose Vincente de los Mozos'un atanması konusunda görüş birliğine vardı.

Ayrıca, bu ara dönemde Jean-Dominique Senard'ın Renault başkanlığını üstlenmesi kararı alındı.

Renault otomotiv pazarının lideri oldu RENAULT OTOMOTİV PAZARININ LİDERİ OLDU
2020 Renault Captur yeni tasarımıyla Frankfurt Otomobil Fuarı'nda! 2020 RENAULT CAPTUR YENİ TASARIMIYLA FRANKFURT OTOMOBİL FUARI'NDA!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER OTOMOBİL HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN