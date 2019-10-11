Renault CEO'su görevden alındı

Renault Yönetim Kurulu, Thierry Bollore'nin Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) ve Renault SAS Başkanlığı görevlerine son verilmesini kararlaştırdı. Yeni icra kurulu başkanı atanması süreci tamamlanıncaya kadar, geçici bir süre için Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanı olarak Clotilde Delbos'un atanmasına karar verildi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplantıda, yeni icra kurulu başkanı atanması süreci tamamlanıncaya kadar, geçici bir süre için Renault SA'nın İcra Kurulu Başkanı olarak Clotilde Delbos'un atanmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu, Clotilde Delbos'un görevlerinde destek olması için yardımcıları olarak Olivier Murguet ve Jose Vincente de los Mozos'un atanması konusunda görüş birliğine vardı.

Ayrıca, bu ara dönemde Jean-Dominique Senard'ın Renault SAS başkanlığını üstlenmesi kararı alındı.