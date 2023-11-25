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Lise mezunu personel alımı başladı! SUBÜ Büro Personeli, Tekniker, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi alımı yapıyor

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Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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Lise mezunu personel alımı başladı! SUBÜ Büro Personeli, Tekniker, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi alımı yapıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları paylaşan üniversite adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte merak edilen detaylar…

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