Başvurular İŞKUR üzerinden! TCDD KPSS 60 puan ile 114 işçi alımı yapacağını açıkladı! Başvurular nasıl yapılacak?
TCDD İŞKUR üzerinden 114 işçi alımı yapacağına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ilan ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 9 farklı şehirde bulunan işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 Kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 Makine Bakımcı, 15 Makine Teknisyeni - Motor ve Makine (motor tamircisi) kadrolarına toplamda 114 kamu işçisi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları toplayacak olan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Peki başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ (İŞKUR)
TCDD personel alımı başvuruları 30 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını İŞKUR esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.
Başvuru için İŞKUR açık ilanlar sayfasına giriş yapın. Arama kısmına "TCDD" yazın ve arama ikonuna tıklayın. Sayfada alım yapılacak kadrolar listelenecek. Akabinde başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve E-Devlet şifresi ile başvuru sürecini tamamlayın.
HANGİ İLLER İÇİN ALIM YAPILACAK?
1) Kocaeli,
2) Ankara,
3) İzmir,
4) Sivas,
5) Malatya,
6) Adana,
7) Afyonkarahisar,
8) Çankırı,
9) Adana,
TCDD İller
TCDD İller
TCDD İller
BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Sağlık açısından görevine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
İŞKUR TCDD ilanları
İŞKUR TCDD ilanları
İŞKUR TCDD ilanları
İŞKUR TCDD ilanları
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