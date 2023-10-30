Başvurular İŞKUR üzerinden! TCDD KPSS 60 puan ile 114 işçi alımı yapacağını açıkladı! Başvurular nasıl yapılacak?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 9 farklı şehirde bulunan işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 Kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 Makine Bakımcı, 15 Makine Teknisyeni - Motor ve Makine (motor tamircisi) kadrolarına toplamda 114 kamu işçisi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları toplayacak olan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Peki başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ (İŞKUR)

TCDD personel alımı başvuruları 30 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.