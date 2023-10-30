30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Başvurular İŞKUR üzerinden! TCDD KPSS 60 puan ile 114 işçi alımı yapacağını açıkladı! Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular İŞKUR üzerinden! TCDD KPSS 60 puan ile 114 işçi alımı yapacağını açıkladı! Başvurular nasıl yapılacak?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
ABONE OL
Başvurular İŞKUR üzerinden! TCDD KPSS 60 puan ile 114 işçi alımı yapacağını açıkladı! Başvurular nasıl yapılacak?

TCDD İŞKUR üzerinden 114 işçi alımı yapacağına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ilan ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 9 farklı şehirde bulunan işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 13 Kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 Makine Bakımcı, 15 Makine Teknisyeni - Motor ve Makine (motor tamircisi) kadrolarına toplamda 114 kamu işçisi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruları toplayacak olan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Peki başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar…

Başvurular bitiyor! Lise mezunları başvurabiliyor! BAŞVURULAR BİTİYOR! LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLİYOR!
6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! 6 ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE MAAŞ VERECEK!
2 bin kişi alıyor! KPSS 65 puan başvuru içi yeterli! 2 BİN KİŞİ ALIYOR! KPSS 65 PUAN BAŞVURU İÇİ YETERLİ!
Mülakat yok, KPSS yok! İşte 74 bin işçi alımı! MÜLAKAT YOK, KPSS YOK! İŞTE 74 BİN İŞÇİ ALIMI!

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ (İŞKUR)

TCDD personel alımı başvuruları 30 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını İŞKUR esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru için İŞKUR açık ilanlar sayfasına giriş yapın. Arama kısmına "TCDD" yazın ve arama ikonuna tıklayın. Sayfada alım yapılacak kadrolar listelenecek. Akabinde başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve E-Devlet şifresi ile başvuru sürecini tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

HANGİ İLLER İÇİN ALIM YAPILACAK?

1) Kocaeli,

2) Ankara,

3) İzmir,

4) Sivas,

5) Malatya,

6) Adana,

7) Afyonkarahisar,

8) Çankırı,

9) Adana,

TCDD İller

TCDD İller

TCDD İller

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Sağlık açısından görevine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

İŞKUR TCDD ilanları

İŞKUR TCDD ilanları

İŞKUR TCDD ilanları

İŞKUR TCDD ilanları

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA