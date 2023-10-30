KPSS 65 puanı olan başvura biliyor! GİB 2 bin personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları...
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puan ile 2 bin Uzman Yardımcı alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum başvuruları internet üzerinden topluyor. İşte başvuru ekranı…
Gelir İdaresi Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi uyarınca 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan GİB, adaylardan en az 65 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması gerekiyor. İşte ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları 21 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaklar.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
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