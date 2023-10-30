30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Sınavsız, Mülakatsız lise mezunu Şoför, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi alımı! Meteoroloji başvuru şartlarını açıkladı

Sınavsız, Mülakatsız lise mezunu Şoför, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi alımı! Meteoroloji başvuru şartlarını açıkladı

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
ABONE OL
Sınavsız, Mülakatsız lise mezunu Şoför, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi alımı! Meteoroloji başvuru şartlarını açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detayların belli olduğu ilan kapsamında başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puana sahip olması şart. İşte başvuru şartları ve ekranı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 41 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet Şoför ve 6 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplamda 48 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puanına sahip olması gerekiyor.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 30 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 13 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Son başvuru tarihi (13/11/2023) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ''Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.'' hükmüne uygun olması.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA