YSK lise mezunu personel alımı bitiyor! Sekreter, şoför, teknisyen, bekçi, hizmetli ve zabıt katibi alımı başvuru şartları ve ekranı…
Yüksek Seçim Kurulu sekreter, şoför, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, bekçi, hizmetli ve zabıt katibi başvurularında sona yaklaşıyor. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayan kurum, yine adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi sekreter, şoför, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, bekçi, hizmetli ve zabıt katibi alımı devam ediyor. Başvuruları online olarak toplayan YSK, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlıyor. Ayrıca kuruma başvuruda bulunacakların en az 70 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte merak edilen detaylar….
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuruları 23 Ekim 2023 tarihinde başlamıştı. Adaylar 31 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
- Türk vatandaşı olmak,- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.
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