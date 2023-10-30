Türk Telekom personel alımı yapıyor! KPSS şartı yok! İŞKUR başvuru ekranı açıldı!

3 Pazarlama Uzmanı

· Üniversitelerin ilgili 4 yıllık (Örgün Lisans) eğitim veren bölümlerinden mezun,

· Benzer görevde minimum 3 yıl tecrübesi olan (Kd. Uzman için 5 yıl),

· İleri seviyede analitik düşünme ve birçok veriden analizler yapabilme yetkinliğine sahip,

· Çok iyi düzeyde İngilizce bilen,

· Ekip çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,

· Güçlü sunum becerisine sahip,

· Paydaşlarla sonuç odaklı iş ilişkisi kurabilen.

3 Kalite Kontrol Sorumlusu

. Çağrı merkezi eğitim, kalite ve operasyon yönetimi konularında tecrübeli (tercihen telekomünikasyon sektöründe deneyimli),

· Güçlü analitik yaklaşıma sahip,

· Detay odağı yüksek,

· Etkili iletişim ve ilişki yönetimine sahip,

· Planlama, zaman yönetimi ve raporlama becerilerine sahip,

· MS Office Uygulamalarına hakim.

3 Finansman Planlamacısı

•Üniversitelerin örgün eğitim veren 4 yıllık bölümlerinden mezun (Tercihen İşletme, İktisat, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği)

•Finansal Planlama ve Analiz alanında en az 2 yıl deneyim sahibi (Telco deneyimi artıdır),

•MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilen,

•İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,

•Sayısal ve analitik düşünme becerisi güçlü, detaylara özen gösteren,

•Sonuç odaklı ve problem çözme yeteneği güçlü,

•Sorumluluk duygusu yüksek ve müşteri odaklı,

•Takım çalışmasına yatkın, planlama ve organizasyon becerisi yüksek.