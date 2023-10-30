Türk Telekom personel alımı yapıyor! KPSS şartı yok! İŞKUR başvuru ekranı açıldı!
İŞKUR son dakika duyurdu! Personel alımı başvuruları başladı. Türk Telekom, bünyesine KPSS puan şartı aranmadan personel ve işçi alımı yapılıyor. İş arayan vatandaşlar ise konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Türk Telekom personel alımı başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR aktif iş ilanları başvuru sayfası!
Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom, iş arayanların ilgisini çekecek önemli bir duyuru yaptı. İş ve işçi bulma platformu İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, Türk Telekom en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları...
20 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
Tekniker: 2 yıllık örgün eğitim veren meslek yüksek okullarının Bilişim veya Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Enerji vb. teknik bölümlerinden mezun. 2 yıl deneyimli adaylar,
10 Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
Tekniker: 2 yıllık örgün eğitim veren meslek yüksek okullarının Bilişim veya Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Enerji vb. teknik bölümlerinden mezun. 2 yıl deneyimli adaylar,
1 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
MYO mezunu teknikerler alınacaktır.
3 Planlama Mühendisi
•Üniversitelerin örgün eğitim lisans bölümlerinden mezun; Tercihen İşletme, Ekonomi veya Mühendislik alanında,
•Uzman / Kıdemli Uzman için 2+ / 5+ yıllık deneyim. Tercihen ilgili alanlarda, yani İş Planlama, Değerleme, Strateji Danışmanlığı, Mali Denetim, Kurumsal Finansman, Birleşme ve Satın Almalar vb.
•Sağlam iş ve finansal modelleme ve tercihen değerleme becerileri,
•İyi derecede yazma ve sunum becerisine sahip, akıcı İngilizce bilen,
•Excel ve PowerPoint'e ileri derecede hakim,
•İlgili diğer ekiplerle çalışma ve iletişim kurma becerisine sahip takım oyuncusu,
•İnisiyatif ve sorumluluk almaya istekli,
•Üst düzey analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip,
•Dinamik bir ortamda çalışabilme ve sıkı proje teslim tarihlerine uyum sağlayabilen
3 Yatırım Analisti
•Üniversitelerin örgün öğretim veren 4 yıllık bölümlerinden mezun (tercihen Endüstri/İşletme/Matematik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği başta olmak üzere Mühendislik bölümlerinden mezun ),
•Pazarlama ve/veya Strateji bölümlerinde minimum 2 yıl deneyim sahibi olan,
•Tercihen telekomünikasyon sektöründe deneyim sahibi olan,
•Güçlü analitik düşünme, analiz ve problem çözme becerisi olan,
•Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü,
•İş takibi kuvvetli, detaylara önem veren, sonuç odaklı çalışabilecek,
•MS Office uygulamalarını (Word, Excel, Powerpoint) etkin kullanabilen,
•İleri seviyede İngilizce bilen çalışma arkadaşları aranmaktadır.
3 Teknik Satış Temsilcisi
•Üniversitelerin 4 yıllık (Örgün Lisans) eğitim veren bölümlerinden mezun,
•Kurumsal müşteri yönetimi ve satış süreçlerinde en az 5 yıl deneyimli,
•Sürücü belgesine sahip (B Sınıfı), aktif olarak araç kullanabilen ve seyahat engeli bulunmayan,
•Teknolojik gelişmeleri, müşterileri ve rekabet bilgilerini yakından takip eden,
•Kurduğu ilişkilerde uzun vadeli işbirliğini hedefleyen,
•Müşteri memnuniyeti ve satış odaklı çalışma disiplini ile fark yaratmayı hedefleyen,
•İletişim becerisi yüksek, analitik düşünebilen ve sonuç odaklı,
•Zaman yönetimi konusunda etkin olabilen ve maksimum verim oluşturabilen,
•MS Office programlarını iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint)
3 Pazarlama Uzmanı
· Üniversitelerin ilgili 4 yıllık (Örgün Lisans) eğitim veren bölümlerinden mezun,
· Benzer görevde minimum 3 yıl tecrübesi olan (Kd. Uzman için 5 yıl),
· İleri seviyede analitik düşünme ve birçok veriden analizler yapabilme yetkinliğine sahip,
· Çok iyi düzeyde İngilizce bilen,
· Ekip çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
· Güçlü sunum becerisine sahip,
· Paydaşlarla sonuç odaklı iş ilişkisi kurabilen.
3 Kalite Kontrol Sorumlusu
. Çağrı merkezi eğitim, kalite ve operasyon yönetimi konularında tecrübeli (tercihen telekomünikasyon sektöründe deneyimli),
· Güçlü analitik yaklaşıma sahip,
· Detay odağı yüksek,
· Etkili iletişim ve ilişki yönetimine sahip,
· Planlama, zaman yönetimi ve raporlama becerilerine sahip,
· MS Office Uygulamalarına hakim.
3 Finansman Planlamacısı
•Üniversitelerin örgün eğitim veren 4 yıllık bölümlerinden mezun (Tercihen İşletme, İktisat, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği)
•Finansal Planlama ve Analiz alanında en az 2 yıl deneyim sahibi (Telco deneyimi artıdır),
•MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilen,
•İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
•Sayısal ve analitik düşünme becerisi güçlü, detaylara özen gösteren,
•Sonuç odaklı ve problem çözme yeteneği güçlü,
•Sorumluluk duygusu yüksek ve müşteri odaklı,
•Takım çalışmasına yatkın, planlama ve organizasyon becerisi yüksek.
3 İş Geliştirme Uzmanı
•Üniversitelerin örgün eğitim lisans mezunu,
•Tercihen bankacılık, fintech iş geliştirme alanlarında 5 yıldan fazla deneyim sahibi,
•Mükemmel analitik düşünme becerisine sahip,
•Güçlü empati yeteneği ve öğrenme tutkusu,
•Planlama, raporlama ve finansal analiz becerileri kuvvetli,
•Müşteri kuruluşlarının tüm seviyelerinde güçlü ilişki yönetimi deneyimi sergileyen aday arayışımız bulunmaktadır.
1 Temizlik Görevlisi
Temizlik ve İkram konularında tecrübeli,
Ortaokul/Lise Mezunu,
18-30 yaş arası, (maksimum 35 yaş sınırı)
Askerliğini tamamlamış,
En az B sınıfı ehliyet,
Uzun süreli çalışmaya istekli
5 Temizlik Görevlisi
Temizlik ve İkram konularında tecrübeli,
Ortaokul/Lise Mezunu,
18-30 yaş arası, (maksimum 35 yaş sınırı)
Askerliğini tamamlamış,
En az B sınıfı ehliyet,
Uzun süreli çalışmaya istekli
çalışma arkadaşları alınacaktır.
not: Çalışanlarımız asgari ücret ve yol, yemek ödemesi yapılmaktadır.
TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom'a bayi kanalı satış süreçlerinde bağımsız işveren niteliğinde hizmet veren çözüm ortakları bünyesinde, Türkiye'nin 81 ilinde görevlendirilmek üzere" aşağıdaki özelliklere sahip "Mağaza Satış Uzmanı" arayışı bulunmaktadır.
· En az lise, tercihen ön lisans mezunu,
· Mağazacılık alanında en az 1 yıl tecrübesi bulunan,
· Teknolojiye ilgili, bu alanda kariyer planı bulunan,
· Müşteri ilişkileri kuvvetli, takım çalışmasına yatkın,
· Güçlü ikna kabiliyetine sahip,
· Problem çözümünde yaratıcı, proaktif ve analitik bakış açısı olan,
· İletişim ve sunum becerileri yüksek.
İŞ TANIMI
· Bayiye verilen satış hedefleri çerçevesinde satış faaliyetlerini yürütmek,
· Mağazada satışı gerçekleştirilen tüm markaların ürün ve servis bilgilerine (tarifeler, kampanyalar, servis, alt yapı, satış sonrası işlemler vb.) hakim olmak,
· Müşteri işlemleri detaylarının operatör ekranlarına girişini yapmak ve hat aktivasyonlarını gerçekleştirmek.
· Müşterilere teknolojik ürün özelliklerini ve kullanımını anlatmak,
. Müşterileri etkin biçimde dinlemek, şikayet ve sorunlarına uygun kanalları kullanarak çözüm bulmak,
· Sektördeki alternatif ürün ve hizmetleri yakından takip ederek bunlarla ilgili satış fırsatları oluşturmak.
İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İlana başvurular esube.iskur.gov.tr radresi üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR e şube sayfasına gittikten sonra yukarıda verilen ilan numaralarını girmesi gerekmektedir.
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