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Haberler Galeri 6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! YÖK personel alımı için başvuruları toplamaya başladı! İşte başvuru şartları…

6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! YÖK personel alımı için başvuruları toplamaya başladı! İşte başvuru şartları…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı en az 49 bin TL en yüksek 74.622 TL maaş ile personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şekli ve merak edilen tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 15:55
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6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! YÖK personel alımı için başvuruları toplamaya başladı! İşte başvuru şartları…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı genel şartları uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en az 49 bin TL en yüksek 74.622 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek olan kurum, adaylardan başvuruları toplamaya başladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! YÖK personel alımı için başvuruları toplamaya başladı! İşte başvuru şartları…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Yükseköğretim Kurulu bilişim personeli alımı başvuruları 25 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 9 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

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6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! YÖK personel alımı için başvuruları toplamaya başladı! İşte başvuru şartları…

Adaylar www.yok.gov.tr adresinde yer alan ilandaki "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine posta yolu veya şahsen başvuruda bulunabilecek.

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6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! YÖK personel alımı için başvuruları toplamaya başladı! İşte başvuru şartları…

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,

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6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! YÖK personel alımı için başvuruları toplamaya başladı! İşte başvuru şartları…

3. 2022 KPSS P3 sonuç belgesi,

4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),