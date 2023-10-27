6 asgari ücretin üzerinde maaş verecek! YÖK personel alımı için başvuruları toplamaya başladı! İşte başvuru şartları…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı en az 49 bin TL en yüksek 74.622 TL maaş ile personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şekli ve merak edilen tüm ayrıntılar…