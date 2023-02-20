Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı kapsamında başvurular 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek başvuru sonucu duyurusuna odaklandı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK SINAVI 2023 NE ZAMAN?
Adaylar hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI
S.N. - İL - PLANLANAN KONTENJAN SAYISI
1 - İSTANBUL - 740
2 - İZMİR - 100
3 - TEKİRDAĞ - 55
4 - MUĞLA- 50
5 - VAN - 40
6 - DİYARBAKIR - 25
7 - GAZİANTEP - 15
8 - EDİRNE - 15
9 - ISPARTA - 15
10 - TUNCELİ - 15
11 - IĞDIR - 15
12 - YALOVA - 15
13 - ARDAHAN - 15
14 - MARDİN - 15
15 - SİİRT - 10
16 - HAKKARİ - 10
17 - ŞIRNAK - 10
18 - AĞRI - 10
19 - ÇANKIRI - 10
20 - ÇANAKKALE - 10
21 - NEVŞEHİR - 10
22 - AKSARAY - 10
23 - YOZGAT - 10
24 - BİTLİS - 10
25 - ERZİNCAN - 10
26 - KİLİS - 10
TOPLAM 1.250
2023 YILI İÇİN BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?
İlkokul mezunu bekçi maaşı: 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye
Lise mezunu bekçi maaşı: 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye
Üniversite mezunu bekçi maaşı: 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.
Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL'yi bulmaktadır.
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