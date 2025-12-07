Manavgat’taki vurgunda bomba itiraf: CHP Genel Merkezi 200 bin euro istiyor

Niyazi Nefi Kara (ahaber.com.tr)

KİRLİ DÜZEN VE RÜŞVET ÇARKI

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre savcılığa yaptığı başvuruyla soruşturmanın başlamasına da neden olan, aynı zamanda Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten, ilçedeki Victory Otelleri'nin sahibi Zafer Süral, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasının dördüncü gününde, müşteki olarak verdiği ifadede CHP'li belediyelerdeki kirli düzeni ve rüşvet çarkını anlattı.

Eylül 2024'te yeni otel inşaatına başlamak için belediyeye başvurduğunu anlatan Zafer Süral, "Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya beni, belediyeye ait Toros Et firmasının o dönemdeki genel müdürü Demir Demir'e yönlendirdi.Demir'le yaptığım görüşmeye Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül de katıldı. Görüşmede belediyenin Kanal V televizyonuna borçları olduğu söyleyerek, kanala ödeme yapmam istendi. Bunun üzerine Kanal V'ye gidip 6 milyon 600 bin lira ödedim. Daha sonra Niyazi Nefi Kara'ya bu ödemeyi sorduğumda, bilgisi olduğunu söyledi.