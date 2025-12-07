Manavgat'taki vurgunda bomba itiraf: CHP Genel Merkezi 200 bin euro istiyor
Manavgat Belediyesi davasında ifade veren Zafer Süral, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın dördüncü gününde müşteki sıfatıyla ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Süral, CHP’li belediyelerde dönen “kirli düzeni” ve rüşvet iddialarını anlatarak, belediyedeki yolsuzluk sisteminin örgütlü bir şekilde işlediğini öne sürdü. Süral, bir görüşmede kendisine "'CHP Genel Merkezi 200 bin euro istiyor. Başkanın bilgisi var" denildiğini ifade etti.
Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu ile ilgili, soruşturma kapsamında uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile aldığı 110 bin euro rüşvet odasındaki baklava kutusundan çıkan eski Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması, CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.
KİRLİ DÜZEN VE RÜŞVET ÇARKI
Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre savcılığa yaptığı başvuruyla soruşturmanın başlamasına da neden olan, aynı zamanda Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten, ilçedeki Victory Otelleri'nin sahibi Zafer Süral, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasının dördüncü gününde, müşteki olarak verdiği ifadede CHP'li belediyelerdeki kirli düzeni ve rüşvet çarkını anlattı.
Eylül 2024'te yeni otel inşaatına başlamak için belediyeye başvurduğunu anlatan Zafer Süral, "Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya beni, belediyeye ait Toros Et firmasının o dönemdeki genel müdürü Demir Demir'e yönlendirdi.Demir'le yaptığım görüşmeye Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül de katıldı. Görüşmede belediyenin Kanal V televizyonuna borçları olduğu söyleyerek, kanala ödeme yapmam istendi. Bunun üzerine Kanal V'ye gidip 6 milyon 600 bin lira ödedim. Daha sonra Niyazi Nefi Kara'ya bu ödemeyi sorduğumda, bilgisi olduğunu söyledi.
BAŞKANIN VİLLASINA...
Ruhsatı aldıktan birkaç gün sonra Hüseyin Cem Gül, bu kez otelin inşaat işini Mehmet Ali Fansa'ya (işadamı) vermem gerektiğini söyledi. Daha düşük teklif varken işi Fansa'ya verdim. İnşaat işinde 70 milyon liraya yakın ciro yapan Fansa bana, 'İşin 0.75'lik kısmı Niyazi Nefi Kara'nın Kumköy'deki villasının inşaatı için ayrıldı' dedi. Sonra Demir beni arayarak 'CHP Genel Merkezi 200 bin euro istiyor. Başkanın bilgisi var' dedi.
Para çekerek ona götürdüm. Mağdur olduğumu kanıtlamak için ses kaydı yaptım. Bu parayı verdiğimi hem Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya hem de Sıla Ceyhan Berkaya'ya söyledim.
150 BİNİNİ MÜDÜR 50 BİNİNİ BAŞKANIN YEĞENİ ALMIŞ
ZAFER SÜRAL: Ne zaman para konuşulsa Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül masada oluyordu. Hüseyin Cem Gül, 'Vereceksin, edeceksin, yıkarız' tarzı bir jargon kullanıyordu. Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Keçer, sahilimizi mühürlemeye her geldiğinde Hüseyin Cem Gül'ü arıyordu. Gül, 'mühürleyin veya mühürlemeyin' şeklinde talimat veriyordu.
İşadamı Mesut Kara bana 'Senden alınan 200 bin euronun 150 binini belediyeye ait Toros Et firmasının o dönemdeki genel müdürü Demir Demir, 50 binini de Hüseyin Cem Gül aldı' dedi. Bu konuda cesaret etmek kolay değil. Ortak hareket konusunda pek çok mağdur otelciyle konuştum. Çekindiler.
Nefi Kara'ya, Demir Demir'in ofisinde yaptığımız görüşmede, CHP Genel Merkezi için 200 bin euro ödediğini söylediğimi söyleyince, 'Bilgim yok' dedi. Hüseyin Cem Gül'ün neler yapabileceğinden korktuğum için CHP Genel Merkezi'ne bilgi veremedim.
1 MİLYON 250 BİN LİRA RÜŞVET VERDİM
Müşteki işadamı İbrahim Mutlu da "Encümendeki bir arazi dosyası ile ilgili olarak görüştüğüm Demir Demir, belediyenin bir organizasyon şirketine borcu olduğunu söyleyerek 100 bin dolar istedi. 1 milyon 250 bin lirada anlaştık. Parayı Antalya'da tutuklu sanık Mehmet Okan Kaya'ya teslim ettim" dedi.
