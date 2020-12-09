Kuruluş Osman yeni bölümde Karabağ yiğitlerine selam! Geceye damga vuran sahne

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 37'inci bölümünde, Bamsı Bey ve Gencebey'in tanışma sahnesinde Karabağ göndermesi çok konuşuldu.

Nikola'ya ters köşe yaparak Bamsı Bey, Bala Hatun, Aygül Hatun ve alpleri ile birlilkte Kulucahisar Kalesi'ne baskın yapan Osman Bey, Göktuğ'un cansiperane gayreti ve Boran'ın yardımıyla kale kapısından girmeyi başardı.

Kaleyi koruyan Bizans askerleriyle vuruşma esnasında Bamsı Bey ve Gencebey, sırt sırta geldi. Bamsı Bey'in "Nereden gelir nereye gidersin yiğidim?" sorusuna Gencebey "Karabağ'dan ticaret için geldiydim. İmdi Kara Osman'a yoldaşlık ederim beyim" diye yanıt verince, Bamsı Bey adeta aşka geldi: "Hey maşallah Karabağ'ın yiğitlerine…"

Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'nin yeniden fethettiği sahne beğeni toplarken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.