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Kuruluş Osman yeni bölümde Karabağ yiğitlerine selam! Geceye damga vuran sahne

37. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölümünde , Karabağ yiğitlerine selam yolladı. O anlar izleyenlerin göğsünü kabarttı. İşte sosyal medyada çok konuşulan Kuruluş Osman'ın zafer sahnesi...

MEDYA
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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Kuruluş Osman yeni bölümde Karabağ yiğitlerine selam! Geceye damga vuran sahne

''ın heyecanla izlenen 37'inci bölümünde, ve Gencebey'in tanışma sahnesinde Karabağ göndermesi çok konuşuldu.

Nikola'ya ters köşe yaparak Bamsı Bey, , Aygül Hatun ve alpleri ile birlilkte 'ne baskın yapan , Göktuğ'un cansiperane gayreti ve Boran'ın yardımıyla kale kapısından girmeyi başardı.

Kaleyi koruyan Bizans askerleriyle vuruşma esnasında Bamsı Bey ve Gencebey, sırt sırta geldi. Bamsı Bey'in "Nereden gelir nereye gidersin yiğidim?" sorusuna Gencebey "Karabağ'dan ticaret için geldiydim. İmdi Kara Osman'a yoldaşlık ederim beyim" diye yanıt verince, Bamsı Bey adeta aşka geldi: "Hey maşallah Karabağ'ın yiğitlerine…"

Kuruluş Osman yeni bölümde Karabağ yiğitlerine selam! Geceye damga vuran sahne KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE KARABAĞ YİĞİTLERİNE SELAM! GECEYE DAMGA VURAN SAHNE

Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'nin yeniden fethettiği sahne beğeni toplarken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, 'un babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? , vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 37'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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