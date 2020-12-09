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Kuruluş Osman yeni bölümde Karabağ yiğitlerine selam! Geceye damga vuran sahne

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Giriş: 09.12.2020 21:43
Kuruluş Osman 37. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 37. yeni bölümünde Bamsı Bey, Karabağ yiğitlerine selam yolladı. O anlar izleyenlerin göğsünü kabarttı. İşte sosyal medyada çok konuşulan Kuruluş Osman'ın zafer sahnesi...

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 37'inci bölümünde, Bamsı Bey ve Gencebey'in tanışma sahnesinde Karabağ göndermesi çok konuşuldu.

Nikola'ya ters köşe yaparak Bamsı Bey, Bala Hatun, Aygül Hatun ve alpleri ile birlilkte Kulucahisar Kalesi'ne baskın yapan Osman Bey, Göktuğ'un cansiperane gayreti ve Boran'ın yardımıyla kale kapısından girmeyi başardı.

Kaleyi koruyan Bizans askerleriyle vuruşma esnasında Bamsı Bey ve Gencebey, sırt sırta geldi. Bamsı Bey'in "Nereden gelir nereye gidersin yiğidim?" sorusuna Gencebey "Karabağ'dan ticaret için geldiydim. İmdi Kara Osman'a yoldaşlık ederim beyim" diye yanıt verince, Bamsı Bey adeta aşka geldi: "Hey maşallah Karabağ'ın yiğitlerine…"

Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'nin yeniden fethettiği sahne beğeni toplarken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 37'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Osman 37. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜM CANLI İZLE! | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kuruluş Osman yeni bölümde Karabağ yiğitlerine selam!
Kuruluş Osman yeni bölümde Karabağ yiğitlerine selam!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm 3. fragman izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm 3. fragman izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragman izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm son fragman izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı izle!
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