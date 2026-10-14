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ATV'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu! MIPCOM'un ilk gününde 4 büyük yapım özel gösterimle tanıtıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu! MIPCOM'un ilk gününde 4 büyük yapım özel gösterimle tanıtıldı

Türk televizyonlarının güçlü yapımlarıyla uluslararası arenadaki başarısını sürdüren ATV, Cannes’da düzenlenen MIPCOM’un ilk gününe damga vurdu. ATV’nin yeni dönemde uluslararası yolculuğa çıkacak yapımları “Güneşin Doğduğu Yer”, “Altı Üstü İstanbul”, “Mercan Köşk” ve “A.B.İ.”, özel lansmanla dünya çapındaki içerik alıcılarına tanıtıldı. Başrol oyuncularının da katıldığı buluşmada, Türk dizilerinin evrensel hikâyeleri ve uluslararası pazardaki yükselişi öne çıktı.

Televizyon ve içerik sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından MIPCOM, Cannes'da dünyanın dört bir yanından yayıncı, yapımcı ve içerik alıcılarını bir araya getirirken, ATV'de yeni sezon yapımlarıyla fuardaki yerini aldı.

ATV'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu! MIPCOM'un ilk gününde 4 büyük yapım özel gösterimle tanıtıldı - 1

MIPCOM'un ilk gününde düzenlenen özel lansman davetinde, atv'nin yeni dönemde uluslararası yolculuğa çıkacak yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." özel gösterim ve sunumlarla tanıtıldı.

ATV'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu! MIPCOM'un ilk gününde 4 büyük yapım özel gösterimle tanıtıldı - 2

ATV'NİN YENİ YAPIMLARI CANNES'DA TANITILDI

ATV İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar'ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede, ATV'nin yeni sezon içerikleri uluslararası konuklarla buluştu. Farklı türlerdeki hikâyeleri ve güçlü oyuncu kadrolarıyla öne çıkan yapımlar, Cannes'da izleyicilerin ve sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Gecede "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit de yer aldı. Cannes'da uluslararası alıcılarla bir araya gelen Özçivit, dizinin heyecanını ve yeni projesine dair düşüncelerini davetlilerle paylaştı.

ATV'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu! MIPCOM'un ilk gününde 4 büyük yapım özel gösterimle tanıtıldı - 3

BURAK ÖZÇİVİT: "TÜRK DİZİLERİNİN DÜNYADA İLGİ GÖRMESİNİN SEBEBİ AŞK TEMASI"

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterine hayat veren Burak Özçivit, Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısında aşk temasının önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Özçivit, "Türk dizilerinin tüm dünya tarafından ilgi görmesinin sebebi bence aşk temasının ön planda olması. Güneşin Doğduğu Yer'de aşkın büyüleyici ve imkânsız tarafını anlatıyoruz. İmkânsız bir aşk hikâyesini burada yaşayacaksınız. Bugün burada ekip arkadaşlarım adına da bulunuyorum" dedi.

ATV'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu! MIPCOM'un ilk gününde 4 büyük yapım özel gösterimle tanıtıldı - 4

Lansmanın bir diğer özel konukları ise "Altı Üstü İstanbul" dizisinin başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem oldu.

RAHİMCAN KAPKAP VE ELÇİN ZEHRA İREM: "HİKÂYEMİZİN ULUSLARARASI BİR YOLCULUĞA ÇIKMASI GURUR VERİCİ"

Altı Üstü İstanbul dizisinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, hikâyelerinin uluslararası bir platformda izleyiciyle buluşacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. İki oyuncu, "İçinde bulunduğumuz bu hikâyenin bugün burada uluslararası bir yolculuğa çıktığını görmek çok gurur verici. Bu karakterleri inşa ederken desteğini esirgemeyen yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımıza ve tüm oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ATV'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu! MIPCOM'un ilk gününde 4 büyük yapım özel gösterimle tanıtıldı - 5

ATV'NİN YENİ SEZON HİKÂYELERİ DÜNYAYA AÇILIYOR

ATV'nin yeni sezon yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ.", güçlü hikâyeleri ve dikkat çeken oyuncu kadrolarıyla uluslararası içerik pazarında yerini alıyor. Cannes'daki özel lansman gecesi, atv'nin yeni yapımlarının dünyanın farklı bölgelerinden gelen sektör profesyonelleriyle buluştuğu önemli etkinliklerden biri oldu.

ATV Distribution tarafından lisanslanan ATV yapımları, MIPCOM boyunca uluslararası içerik alıcılarıyla buluşmaya ve Türk dizilerinin dünya yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızları Cannes’daAltı Üstü İstanbul’un yıldızları Cannes’da ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'UN YILDIZLARI CANNES'DA
Cannes’da güneş Burak Özçivit’le doğduCannes’da güneş Burak Özçivit’le doğdu CANNES'DA GÜNEŞ BURAK ÖZÇİVİT'LE DOĞDU
Burak Özçivitten Cannes çıkarmasıBurak Özçivitten Cannes çıkarması BURAK ÖZÇİVİT'TEN CANNES ÇIKARMASI

#Burak Özçivit #Altı Üstü İstanbul #Güneşin Doğduğu Yer #ATV
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