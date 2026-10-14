Televizyon ve içerik sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından MIPCOM, Cannes'da dünyanın dört bir yanından yayıncı, yapımcı ve içerik alıcılarını bir araya getirirken, ATV'de yeni sezon yapımlarıyla fuardaki yerini aldı.

MIPCOM'un ilk gününde düzenlenen özel lansman davetinde, atv'nin yeni dönemde uluslararası yolculuğa çıkacak yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." özel gösterim ve sunumlarla tanıtıldı.