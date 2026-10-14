ATV'nin yeni hikayeleri Cannes'da buluştu! MIPCOM'un ilk gününde 4 büyük yapım özel gösterimle tanıtıldı
Türk televizyonlarının güçlü yapımlarıyla uluslararası arenadaki başarısını sürdüren ATV, Cannes’da düzenlenen MIPCOM’un ilk gününe damga vurdu. ATV’nin yeni dönemde uluslararası yolculuğa çıkacak yapımları “Güneşin Doğduğu Yer”, “Altı Üstü İstanbul”, “Mercan Köşk” ve “A.B.İ.”, özel lansmanla dünya çapındaki içerik alıcılarına tanıtıldı. Başrol oyuncularının da katıldığı buluşmada, Türk dizilerinin evrensel hikâyeleri ve uluslararası pazardaki yükselişi öne çıktı.
Televizyon ve içerik sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından MIPCOM, Cannes'da dünyanın dört bir yanından yayıncı, yapımcı ve içerik alıcılarını bir araya getirirken, ATV'de yeni sezon yapımlarıyla fuardaki yerini aldı.
MIPCOM'un ilk gününde düzenlenen özel lansman davetinde, atv'nin yeni dönemde uluslararası yolculuğa çıkacak yapımları "Güneşin Doğduğu Yer", "Altı Üstü İstanbul", "Mercan Köşk" ve "A.B.İ." özel gösterim ve sunumlarla tanıtıldı.
ATV'NİN YENİ YAPIMLARI CANNES'DA TANITILDI
ATV İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar'ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede, ATV'nin yeni sezon içerikleri uluslararası konuklarla buluştu. Farklı türlerdeki hikâyeleri ve güçlü oyuncu kadrolarıyla öne çıkan yapımlar, Cannes'da izleyicilerin ve sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.
Gecede "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit de yer aldı. Cannes'da uluslararası alıcılarla bir araya gelen Özçivit, dizinin heyecanını ve yeni projesine dair düşüncelerini davetlilerle paylaştı.
BURAK ÖZÇİVİT: "TÜRK DİZİLERİNİN DÜNYADA İLGİ GÖRMESİNİN SEBEBİ AŞK TEMASI"
Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterine hayat veren Burak Özçivit, Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısında aşk temasının önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Özçivit, "Türk dizilerinin tüm dünya tarafından ilgi görmesinin sebebi bence aşk temasının ön planda olması. Güneşin Doğduğu Yer'de aşkın büyüleyici ve imkânsız tarafını anlatıyoruz. İmkânsız bir aşk hikâyesini burada yaşayacaksınız. Bugün burada ekip arkadaşlarım adına da bulunuyorum" dedi.