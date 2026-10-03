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Burak Özçivit Cannes yolcusu: MIPCOM’da uluslararası buluşma

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Burak Özçivit, "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin uluslararası yolculuğu kapsamında MIPCOM için Cannes'a gidiyor. Özçivit, 12 Ekim'de ATV standındaki özel basın buluşmasına katılacak ve uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Burak Özçivit Cannes yolcusu: MIPCOM’da uluslararası buluşma 1

Burak Özçivit, "Güneşin Doğduğu Yer" ile MIPCOM kapsamında Cannes'da uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Burak Özçivit Cannes yolcusu: MIPCOM’da uluslararası buluşma 2

BURAK ÖZÇİVİT CANNES'A GİDİYOR

12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek MIPCOM kapsamında Burak Özçivit, 12 Ekim'de ATV standında gerçekleştirilecek özel basın buluşmasına katılacak.

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Burak Özçivit Cannes yolcusu: MIPCOM’da uluslararası buluşma 3

Gün içinde uluslararası basın ve sektör temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirecek olan Özçivit, akşam saatlerinde ise ATV'nin ev sahipliğinde düzenlenecek özel organizasyonda uluslararası üst düzey kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelecek.

Cannes'da yalnızca bir gün kalacak olan Burak Özçivit, 12 Ekim akşamı gerçekleşecek organizasyonun ardından Türkiye'ye dönerek 13 Ekim'de yeniden set çalışmalarına katılacak.

Burak Özçivit Cannes yolcusu: MIPCOM’da uluslararası buluşma 4

"LAND OF THE SUN" ADIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR

Yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu "Güneşin Doğduğu Yer", ATV'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor.

Burak Özçivit Cannes yolcusu: MIPCOM’da uluslararası buluşma 5

"Land of the Sun" adıyla uluslararası pazarda yer alan dizi, ATV Distribution tarafından lisanslanarak dünyanın farklı bölgelerindeki yayıncı ve platformlarla buluşuyor.

MIPCOM kapsamında da uluslararası sektör profesyonellerinin karşısına çıkacak olan "Güneşin Doğduğu Yer", güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle Türkiye sınırlarını aşarak yolculuğunu sürdürüyor.

Burak Özçivit Cannes yolcusu: MIPCOM’da uluslararası buluşma 6

Dizide Burak Özçivit'e Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay, Muharrem Türkseven, Bahar Süer, Nazlıcan Demir, Çağıl Aydıner, İlker Yavuz Aksakal, Kenan Civiniz, Sahra Gümüş, Meriç Özkaya, Gamze Bayraktaroğlu, Alper Kut, Ezgi Bektaş, Yeliz Doğramacılar, Devrim Yakut ve Ali Erkazan eşlik ediyor.

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