Burak Özçivit, "Güneşin Doğduğu Yer" ile MIPCOM kapsamında Cannes'da uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Gün içinde uluslararası basın ve sektör temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirecek olan Özçivit, akşam saatlerinde ise ATV'nin ev sahipliğinde düzenlenecek özel organizasyonda uluslararası üst düzey kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelecek.

Cannes'da yalnızca bir gün kalacak olan Burak Özçivit, 12 Ekim akşamı gerçekleşecek organizasyonun ardından Türkiye'ye dönerek 13 Ekim'de yeniden set çalışmalarına katılacak.