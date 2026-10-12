Cannes’da güneş Burak Özçivit’le doğdu! “Güneşin Doğduğu Yer”in yıldız oyuncusu MIPCOM’un ilgi odağı oldu
ATV’nin yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü iddialı yapımı “Güneşin Doğduğu Yer” (Land of the Sun), televizyon dünyasının önemli uluslararası organizasyonlarından Cannes MIPCOM 2026 fuarında uluslararası arenaya adım attı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, fuarın açılışında ATV standını ziyaret ederek dünya medyasının ve uluslararası televizyon sektörünün temsilcilerinin ilgi odağı oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, küresel pazarda yankı uyandırdı.
Dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini Cannes'da buluşturan MIPCOM 2026 fuarında, "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi de uluslararası yolculuğuna başladı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in Cannes'a gelişi ise fuarın en dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.
Cannes sokaklarında hayranlarının ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Burak Özçivit, dizinin afişleri önünde fotoğraf çektirirken de ilgi odağı oldu.
BURAK ÖZÇİVİT, ATV STANDINDA ULUSLARARASI SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Burak Özçivit, ATV standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen röportajlarda "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi ve yapımın uluslararası yolculuğuna ilişkin soruları yanıtlayan oyuncu, MIPCOM 2026'nın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve yapımcısı Burak Sağyaşar'ı ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve ATV İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin uluslararası tanıtım süreci ve küresel pazarlardaki yolculuğu da değerlendirildi.
ÖZÇİVİT: "TÜRK DİZİLERİNİN EVRENSEL DİLİ: AŞK"
Burak Özçivit, ATV standında verdiği röportajlarda Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısına ve evrensel duyguların hikâye anlatımındaki önemine dikkat çekti. Dizinin başarısında tüm ekibin emeğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan oyuncu, yoğun çalışma temposu nedeniyle Cannes'a gelemeyen rol arkadaşlarına da selamlarını iletti. Türk dizilerinin dünya genelinde gördüğü ilgiye değinen Özçivit, hikâyelerde işlenen evrensel duyguların önemini vurguladı.
Özellikle aşkın, farklı coğrafyalardaki izleyicileri bir araya getiren güçlü bir tema olduğunu belirten oyuncu, canlandırdığı karakterlerde izleyicilerin kendi hayatlarından izler ve duygular bulabilmesinin Türk dizilerinin uluslararası başarısında önemli bir rol oynadığını ifade etti.