Cannes’da güneş Burak Özçivit’le doğdu! “Güneşin Doğduğu Yer”in yıldız oyuncusu MIPCOM’un ilgi odağı oldu

Dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini Cannes'da buluşturan MIPCOM 2026 fuarında, "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi de uluslararası yolculuğuna başladı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in Cannes'a gelişi ise fuarın en dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.

Cannes sokaklarında hayranlarının ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Burak Özçivit, dizinin afişleri önünde fotoğraf çektirirken de ilgi odağı oldu.