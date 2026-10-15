Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi, moda tasarımcısı ablası Rabab Salah’ın markasına da ilgiyi artırdı. Türk müşterilerden gelen siparişler artarken, tasarımcıya Trabzon’da mağaza açması için teklifler iletildi.

Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, ailesine ait ticari girişimlere de ilgi getirdi. Bordo-mavili taraftarların yıldız futbolcuya duyduğu sevgi, Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın markasına da yansıdı.

TÜRK MÜŞTERİLERDEN YOĞUN İLGİ

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, Rabab Salah'ın giyim markasına Türkiye'den gelen siparişlerde dikkat çekici bir artış yaşandı. Tasarımcıya Trabzon'da mağaza açması için teklifler de iletildi.

Kendi adını taşıyan RS - RABAB SALAH markasıyla tanınan moda tasarımcısı, kardeşinin Trabzonspor'a transferinin ardından Türk müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TRABZON'DAN MAĞAZA AÇMA TEKLİFLERİ

Bordo-mavili taraftarların Salah ailesine gösterdiği ilgi, Rabab Salah'ın markasına yönelik alışveriş taleplerini de artırdı. Türkiye'den gelen siparişlerde yaşanan artışın ardından tasarımcıya Trabzon'da mağaza açması ve iş birliği yapması yönünde teklifler sunulduğu öğrenildi.

Trabzonsporlu taraftarların ilgisiyle gündeme gelen Rabab Salah'ın, kendisine iletilen mağaza açma ve ortaklık tekliflerini değerlendirdiği belirtildi.

Muhammed Salah'ın ablası Rabab Salah. (Foto: Sosyal medya)