MURAT BOZ: YÜZLERCE ÇALIŞANLA BİRLİKTE MAHSUR KALDIK

Çekim için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yaşananları anlatarak yetkililerden yardım istedi.



Murat Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.