Murat Boz ve Demet Özdemir selde mahsur kaldı! Acil tahliye çağrısı: “Artık çıkabileceğimiz son yere çıkıyoruz”
İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Sarıyer’in Maslak-Ayazağa bölgesindeki Phoenix Stüdyoları ve çevresini su bastı, elektrikler kesildi. Çekim için bölgede bulunan Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek yetkililerden acil destek ve tahliye istedi. Aynı bölgede mahsur kalan Demet Özdemir de yardım çağrısında bulundu.
İstanbul'da gün boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Sarıyer'in Maslak-Ayazağa bölgesinde bulunan Phoenix Stüdyoları ve çevresi de sular altında kaldı. Stüdyoları su basarken bölgede elektrikler kesildi.
MURAT BOZ: YÜZLERCE ÇALIŞANLA BİRLİKTE MAHSUR KALDIK
Çekim için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yaşananları anlatarak yetkililerden yardım istedi.
Murat Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"LÜTFEN ACİLEN TAHLİYE"
Boz, su baskınını gösteren Instagram paylaşımında, "Artık çıkabileceğimiz son yere çıkıyoruz... Lütfen acilen tahliye .. Burada kadınlar gençler var" ifadelerine yer verdi. Şarkıcı, AFAD ve İstanbul Valiliğinin hesaplarını etiketleyerek acil tahliye çağrısında bulundu.
DEMET ÖZDEMİR: AKUT İLETİŞİME GEÇTİ
Aynı bölgede mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından durumlarına ilişkin bilgi verdi. Demet Özdemir, "Akut iletişime geçti Bize ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullanarak AKUT'un kendileriyle iletişim kurduğunu ve bölgeye ulaşmak için çalıştığını duyurdu.