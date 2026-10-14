Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında

"Altı Üstü İstanbul" dizisinin başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM 2026 kapsamında Cannes'da ATV standını ziyaret ederek uluslararası sektör temsilcileri ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu.

Cannes'da dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini bir araya getiren MIPCOM'da, "Altı Üstü İstanbul" uluslararası yolculuğunu sürdürüyor. Dizinin genç ve başarılı oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem'in Cannes'a gelişi, fuar alanında ve Cannes sokaklarında ilgiyle karşılandı.

CANNES SOKAKLARINDA YOĞUN İLGİ Oyuncular, Cannes sokaklarında dizinin afişlerinin yer aldığı billboard çalışmalarının önünden geçerken ziyaretçiler ve hayranlarla bir araya geldi. İkili, fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken "Altı Üstü İstanbul"un Cannes'daki tanıtım çalışmalarına da renk kattı.

ATV STANDINDA ULUSLARARASI BULUŞMA Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, ATV standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör çalışanları ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu. Gerçekleştirilen röportajlarda dizinin karakterleri ve hikâyesi hakkında soruları yanıtlayan oyuncular, MIPCOM'un dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

"HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR NOKTAYA ULAŞTIK" Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, ATV standında gerçekleştirdikleri röportajlarda "Altı Üstü İstanbul"un uluslararası yolculuğuna ilişkin duygularını paylaştı. Hayallerinin ötesinde bir noktaya ulaştıklarını belirten oyuncular, diziyi yaklaşık 300 kişilik büyük bir ailenin temsilcileri olarak uluslararası bir platformda tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade etti.