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Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Altı Üstü İstanbul" dizisinin başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM 2026 kapsamında Cannes'da ATV standını ziyaret ederek uluslararası sektör temsilcileri ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında 1

Cannes'da dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini bir araya getiren MIPCOM'da, "Altı Üstü İstanbul" uluslararası yolculuğunu sürdürüyor. Dizinin genç ve başarılı oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem'in Cannes'a gelişi, fuar alanında ve Cannes sokaklarında ilgiyle karşılandı.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında 2

CANNES SOKAKLARINDA YOĞUN İLGİ

Oyuncular, Cannes sokaklarında dizinin afişlerinin yer aldığı billboard çalışmalarının önünden geçerken ziyaretçiler ve hayranlarla bir araya geldi. İkili, fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken "Altı Üstü İstanbul"un Cannes'daki tanıtım çalışmalarına da renk kattı.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında 3

ATV STANDINDA ULUSLARARASI BULUŞMA

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, ATV standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör çalışanları ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu. Gerçekleştirilen röportajlarda dizinin karakterleri ve hikâyesi hakkında soruları yanıtlayan oyuncular, MIPCOM'un dikkat çeken konukları arasında yer aldı.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında 4

"HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR NOKTAYA ULAŞTIK"

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, ATV standında gerçekleştirdikleri röportajlarda "Altı Üstü İstanbul"un uluslararası yolculuğuna ilişkin duygularını paylaştı. Hayallerinin ötesinde bir noktaya ulaştıklarını belirten oyuncular, diziyi yaklaşık 300 kişilik büyük bir ailenin temsilcileri olarak uluslararası bir platformda tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında 5

"ALTI ÜSTÜ İSTANBUL"UN ULUSLARARASI YOLCULUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Farklı kültürlerden izleyicilerin hikâyeyle bağ kurmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan ikili, gördükleri sıcak ilginin kendilerini yeni projeler için de heyecanlandırdığını dile getirdi.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında 6

Oyuncuları ve dizinin yapımcısı Mehmet Yiğit Alp'i, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve ATV İçerik Satış Grup Müdürü Müge Akar ağırladı. Keyifli geçen buluşmada, "Altı Üstü İstanbul"un uluslararası tanıtım süreci ve farklı pazarlardaki yolculuğu da değerlendirildi.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında 7

Yapımını NTC Medya'nın üstlendiği "Altı Üstü İstanbul", güçlü oyuncu kadrosu, İstanbul'un farklı yüzlerini yansıtan hikâyesi ve enerjik anlatımıyla uluslararası sektörün satın alma ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da ATV standında 8

"Altı Üstü İstanbul", MIPCOM 2026 kapsamında ATV'nin uluslararası alıcılara sunduğu dikkat çekici yapımlar arasında yer alırken dizinin genç başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem'in Cannes buluşması da fuara renk kattı.

ATV, yıldız oyuncuları ve güçlü hikâyeleriyle Türk dizilerinin dünyaya açılan yolculuğunu MIPCOM'da sürdürmeye devam ediyor.

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