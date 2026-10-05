Müge Anlı'ya çıkan Hamid Yorulmaz dosyasında sıcak gelişme! "Baba ben seni çok özledim..." Anne Nihal Beyit'in telefon dökümünden çıkan gizemli isim

Soruşturma kapsamında dosyanın bir numaralı şüphelileri olan anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz, ifade vermek üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirildikleri sıradaki tavırları ise büyük tepki çekti. Gazetecilerin soruları üzerine dayı Mehmet Yorulmaz'ın "Başım dik!" diyerek bağırması, anne Nihal Beyit'in ise kameralara karşı gülümsemesi ekran başındakileri ve stüdyodakileri şaşırttı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan anne ve dayının adliyeye sevk edilmesi beklenirken, anne Nihal Beyit'in biyolojik baba olarak işaret ettiği şahsın şehir dışından İzmir'e getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Canlı yayındaki çarpıcı iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen (kendiliğinden) harekete geçerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında Torbalı ve Tire'deki birçok kişinin bilgisine başvuruldu. Soruşturmanın yürütüldüğü kritik suçlamalar, "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" olarak sıralanıyor.

Tedavi umuduyla programa başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ı hayatının şoku bekliyordu. Yapılan DNA testi sonucunda, yıllardır ona babalık yapan ve üzerine titreyen Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Gerçek babasının kimliğinin ailesi tarafından sır gibi saklandığını öne süren genç adamın feryadı, hukuki bir sürecin de fitilini ateşledi.

Fotoğraf: ATV Arşiv

MEHMET SAĞBAŞ'TAN ÇARPICI İDDİA

Hamid Yorulmaz'ı 40 günlükken hastanelerde büyüten ve hastalığıyla tek başına mücadele eden resmi baba Mehmet Sağbaş, eski eşi Nihal Beyit ile evliliğine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Sağbaş, "Hamid 3 yaşına girdiğinde eşimden ayrıldım. Boşandığım eşimin Fikret Bıyıklan adında bir kişiyle konuştuğunu komşularımdan öğrendim ve ihanete uğradığımı anladım. Nihal'in telefon dökümlerini çıkarttığımda listenin çok kalabalık ve tamamının erkeklerden oluştuğunu gördüm." iddiasında bulundu. Boşanma sürecinde annenin Hamid'i hastalığı nedeniyle istemediğini iddia eden Sağbaş, eski eşi tarafından tehdit edildiğini de vurguladı.

KAYBETMEMEK İÇİN DNA SONUCUNU 3 YIL SAKLAMIŞ

Programın en yürek burkan detaylarından biri, Mehmet Sağbaş'ın 2021 yılında yaptırdığı DNA testiyle gerçeği öğrenmesine rağmen çocuğu bırakmaması oldu. Ailesinin Hamid'i istemeyeceğinden korktuğu için test sonucunu değiştirerek gerçeği 3 yıl boyunca saklayan Mehmet Bey'in bu fedakarlığı herkesi ağlattı. Müge Anlı bu duruma, "Çocuktan vazgeçmemek için anne babanızı bu şekilde kandırdınız" diyerek dikkat çekerken, Mehmet Sağbaş, "O çocuk zaten benden kopamaz, ben de ondan kopamam. Üvey anne üzüntüsü yaşamasın diye bir daha evlenmedim" sözleriyle baba olmanın kan bağıyla değil, can bağıyla ilgili olduğunu kanıtladı.

"BABA BEN SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Canlı yayındaki büyük yüzleşmede gözyaşları sel oldu. Hamid Yorulmaz ile onu büyüten Mehmet Sağbaş birbirine sımsıkı sarılırken, Müge Anlı'nın "Kan bağınız olmayabilir ama can bağınız var" sözleri stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Pandemi döneminde Hamid'in yoğun bakımda kaldığı zorlu süreci anlatan Mehmet Sağbaş, içeri alınmadığı için günlerce arabasında ve bir esnafın dükkanında yattığını söyledi. Hamid'in komadan çıkıp gözlerini açtığında söylediği ilk söz olan "Baba ben seni çok özledim" cümlesini ömrü boyunca unutamayacağını belirtti.

DEDE VE BABAANNE: "KAPIMIZ YİNE AÇIK"

Mehmet Sağbaş'ın ailesi de Hamid'e olan sevgilerini bir kez daha dile getirdi. Babaanne, Hamid hastaneden çıktığında onun sevdiği yemekleri özel olarak yapmayı öğrendiğini anlatırken, dede Tevfik Sağbaş ise tedavi için il il gezdiklerini ve kan bağışı için komşularını seferber ettiklerini söyledi. Tevfik Sağbaş, "Babasını bulsun, tedavi olsun gelsin. Kapımız ona her zaman açık, onun yine dedesiyim" diyerek izleyenlerin takdirini topladı.

MÜGE ANLI'DAN ANNEANNEYE SERT SÖZLER

Olayda en büyük tepkiyi çeken isimlerden biri de Hamid'in öz anneannesi Naciye Yorulmaz oldu. Mehmet Sağbaş'ın döktüğü gözyaşlarını küçümseyen ve onun sevgisini sorgulayan anneanneye Müge Anlı sert çıktı: "Ben böyle sevgisizlik görmedim. Anneanne çok kıymetli bir şeydir. Seni ben vicdanınla baş başa bırakıyorum. İnşallah bu gece rahat uyuyabilirsin." Müge Anlı, anneannenin bu katı tutumunun yetiştirdiği kızı Nihal Beyit'e de yansıdığını belirterek eleştirilerini sürdürdü.