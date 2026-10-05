Türk sinemasının acı kaybı! Usta sanatçı Göksel Arsoy hayatını kaybetti: "Tek tesellimiz eziyet çekmeden gitmesi"
Türk sinemasının usta isimlerinden, Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı büyük oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi, sinema dünyasında üzüntü yarattı.
1950'li yıllardan itibaren Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızları arasında gösterildi.
Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya devam etti.
Göksel Arsoy'un 90 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Usta sanatçının cenaze töreni çarşamba günü gerçekleşecek. Usta oyuncu, mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.
"TEK TESELLİMİZ HİÇBİR EZİYET ÇEKMEDEN GİTMESİ"
Babası Göksel Arsoy'un vefatıyla ilgili açıklama yapan Aşkım Arsoy, şu ifadeleri kullandı:
"Yaşlılık... 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00'da konuştum. 10.30'da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler. Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli, hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak."