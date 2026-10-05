Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya devam etti.

1950'li yıllardan itibaren Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam 'ın önemli yıldızları arasında gösterildi.

Göksel Arsoy, sinemaya ilk adımını 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle attı. (Fotoğraf: A haber arşiv)

Göksel Arsoy'un 90 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Usta sanatçının cenaze töreni çarşamba günü gerçekleşecek. Usta oyuncu, mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.

Usta oyuncu Göksel Arsoy verdiği bir röportajda, ʺSinemaya başladığımda büyük romancı ve sanatçıların kitaplarının, aşk filmi olarak geçen romanların sinemaya aktarılmasında aşağı yukarı hepsinde ben oynadımʺ demişti. (Fotoğraf: AA)

"TEK TESELLİMİZ HİÇBİR EZİYET ÇEKMEDEN GİTMESİ"

Babası Göksel Arsoy'un vefatıyla ilgili açıklama yapan Aşkım Arsoy, şu ifadeleri kullandı:

Göksel Arsoy'a ʺAltın Çocukʺ lakabını ünlü yönetmen Halit Refiğ yakıştırmıştı. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

"Yaşlılık... 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00'da konuştum. 10.30'da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler. Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli, hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak."