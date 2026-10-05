PARA KARŞILIĞINDA BENİMLE BİR GECE!

Oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla'ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü: 'Benimle bir gece…' Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu. Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla'nın teklife vereceği yanıt ve Kenan'ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.