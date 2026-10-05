Güneşin Doğduğu Yer'de şok itiraf! 4. bölüm fragmanı nefesleri kesti
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, 'Güneşin Doğduğu Yer'in 3. bölüm finali izleyicilerin nefesini kesti. Ceyhun'un çaresiz anne Leyla’ya sunduğu ahlaksız 'para karşılığı bir gece' teklifi ve ardından gelen şok aşık olma itirafı ekran başındakileri adeta şoke etti.
atv ekranlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, nefes kesen üçüncü bölüm finalinin ardından yeni bölüm tanıtımıyla da milyonları ekrana kilitledi.
PARA KARŞILIĞINDA BENİMLE BİR GECE!
Oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla'ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü: 'Benimle bir gece…' Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu. Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla'nın teklife vereceği yanıt ve Kenan'ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.
CEYHUN'DAN BEKLENMEDİK İTİRAF: BEN, LEYLA'YA AŞIK OLDUM!
Leyla'ya yaptığı teklifin ardından Ceyhun'un 'Ben, Leyla'ya aşık oldum' sözleri, yeni bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oluyor. Ceyhun'un duygularını açıklaması, çocukluk arkadaşı Kenan'la arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?
KENAN VE LEYLA ARASINDA NELER OLACAK?
Tanıtımda Kenan ile Leyla'nın yakınlaşması da yeni bölüme dair merakı artırıyor. Yaşananların ardından ikili yeniden birbirine yaklaşabilecek mi? Leyla'nın Emir'e kavuşma mücadelesinde Kenan'ın bir sonraki adımı ne olacak?