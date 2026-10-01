Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş, 23 Eylül'de kuzenine ait motosikletle evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Kuzey Yağız için ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, olay ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı.

15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş Müge Anlı'da bulundu. (Foto: ATV)

OĞLUNU ARARKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Oğlunu bulabilmek için Antalya'dan İstanbul'a gelen ve canlı yayına katılan Hasan Aktaş, bu süreçte bir başka talihsiz olayla daha karşılaştı. Aktaş'ın Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan evinde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yatak odasında başladığı öğrenilen yangın, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.