Oğlunu ararken evi yanmıştı! Müge Anlı’dan Hasan Aktaş’a sevindiren haber
Antalya’da 23 Eylül’de motosikletle evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş’tan günlerdir haber alınamıyordu. Oğlunu ararken evinde yangın çıkan Hasan Aktaş’a sevindiren haberi Müge Anlı verdi.
Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş, 23 Eylül'de kuzenine ait motosikletle evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Kuzey Yağız için ailesinin endişeli bekleyişi sürerken, olay ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı.
OĞLUNU ARARKEN EVİNDE YANGIN ÇIKTI
Oğlunu bulabilmek için Antalya'dan İstanbul'a gelen ve canlı yayına katılan Hasan Aktaş, bu süreçte bir başka talihsiz olayla daha karşılaştı. Aktaş'ın Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan evinde, kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yatak odasında başladığı öğrenilen yangın, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.
MÜGE ANLI SEVİNDİREN HABERİ DUYURDU
Günlerdir oğlundan gelecek güzel haberi bekleyen Hasan Aktaş'ın bekleyişi bugün sona erdi. Müge Anlı, canlı yayında 15 yaşındaki Kuzey Yağız Aktaş'ın bulunduğunu açıkladı.
Kuzey Yağız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Müge Anlı genç çocuğun Antalya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün korumasına teslim edildiğini duyurdu.