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Dilan Polat'a savcılıktan takipsizlik! FSM Köprüsü'ndeki olayda karar verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dilan Polat'a savcılıktan takipsizlik! FSM Köprüsü'ndeki olayda karar verildi

Can Polat cinayetinin ardından sosyal medya hesapları kapatılan ve yaşadığı acı sonrası hastanede tedavi görerek taburcu edilen Dilan Polat hakkında, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan olay nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Polat hakkındaki kararını verdi.

Sosyal medyada lüks yaşamlarına ilişkin paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Son dönemde yaşanan gelişmelerle yeniden gündeme gelen Polat ailesi, Engin Polat'ın kuzeni ve uzun yıllardır yakın koruması olarak bilinen Can Polat'ın ölümüyle büyük bir acı yaşadı.

Polat Ailesi'nin koruması silahlı saldırıda öldürüldüPolat Ailesi'nin koruması silahlı saldırıda öldürüldü

CAN POLAT SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Can Polat, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Yaşadığı acı sonrası psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtilen Dilan Polat'ın tedavi altına alındığı açıklandı. Yaklaşık bir ay hastanede gözetim altında tutulan Polat, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi.

Hastaneden çıktıktan sonra Dilan Polat'ın ilk görüntüsü ise eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Hastaneden taburcu olan Dilan Polat'ın son haliHastaneden taburcu olan Dilan Polat'ın son hali

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE PANİK ATAK KRİZİ

Dilan Polat'ın geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşadığı olay nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İddiaya göre Polat, köprü üzerinde aracıyla seyir halindeyken şiddetli bir panik atak krizi geçirdi. Yaşadığı kriz nedeniyle aracını durduran sosyal medya fenomeni, araçtan indi.

Köprü üzerinde bir aracın durması ve bir kişinin araçtan inmesi çevredeki vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Şüpheli durum üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Dilan Polat'ı güvenli şekilde koruma altına aldı.

Yapılan ilk tespitlerde uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilen Polat'ın, yaşadığı yoğun stres nedeniyle panik atak krizi geçirdiği belirlendi.

Dilan Polat'a savcılıktan takipsizlik! FSM Köprüsü'ndeki olayda karar verildi - 1

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Dilan Polat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Polat'ın köprü üzerindeki davranışının farklı bir girişime yönelik olmadığı belirtildi.

DİLAN POLAT HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Yürütülen soruşturma sonucunda, gerçekleşen eylemin suç unsuru oluşturmadığı değerlendirildi.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Savcılık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan olayla ilgili Dilan Polat hakkında takipsizlik kararı verdi.

Dilan Polat'a savcılıktan takipsizlik! FSM Köprüsü'ndeki olayda karar verildi - 2

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