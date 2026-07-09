Dilan Polat'a savcılıktan takipsizlik! FSM Köprüsü'ndeki olayda karar verildi

Can Polat cinayetinin ardından sosyal medya hesapları kapatılan ve yaşadığı acı sonrası hastanede tedavi görerek taburcu edilen Dilan Polat hakkında, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanan olay nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Polat hakkındaki kararını verdi.

Sosyal medyada lüks yaşamlarına ilişkin paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Son dönemde yaşanan gelişmelerle yeniden gündeme gelen Polat ailesi, Engin Polat'ın kuzeni ve uzun yıllardır yakın koruması olarak bilinen Can Polat'ın ölümüyle büyük bir acı yaşadı. Polat Ailesi'nin koruması silahlı saldırıda öldürüldü

CAN POLAT SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ Can Polat, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Yaşadığı acı sonrası psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtilen Dilan Polat'ın tedavi altına alındığı açıklandı. Yaklaşık bir ay hastanede gözetim altında tutulan Polat, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra Dilan Polat'ın ilk görüntüsü ise eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hastaneden taburcu olan Dilan Polat'ın son hali