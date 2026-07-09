72 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanan Ali Ağaoğlu, 2007 Miss Model of Turkey birincisi sevgilisi Bige Yıldırımer ile Bodrum'da tatil yapıyor. Yaklaşık 3,5 aylık hamile olduğu belirtilen Yıldırımer'i Bodrum'a götüren Ağaoğlu'nun, doğacak altıncı çocuğu için özel bir kutlama düzenlediği ortaya çıktı.

HAMİLE SEVGİLİSİ İÇİN ÖZEL YEMEK DÜZENLEDİ

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer, Güllük'te demirleyen teknelerinde birlikte tatil yaptı. Ağaoğlu, sevgilisinin hamileliğini kutlamak amacıyla bölgede bulunan ünlü bir restoranda özel bir yemek organize etti.

Bige Yıldırımer ve çiftin birkaç yakın dostunun katıldığı bebek kutlamasının hesabı ise gecenin en çok konuşulan detayı oldu.