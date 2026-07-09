Ali Ağaoğlu'ndan Bodrum'da 1 milyon liralık bebek kutlaması
İş insanı Ali Ağaoğlu, hamile olan sevgilisi Bige Yıldırımer için Bodrum'da özel bir bebek kutlaması yemeği organize etti. Yakın dostların katıldığı gecenin ardından Ağaoğlu'nun ödediği servet değerinde hesap, magazin gündeminde dikkat çekti.
72 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanan Ali Ağaoğlu, 2007 Miss Model of Turkey birincisi sevgilisi Bige Yıldırımer ile Bodrum'da tatil yapıyor. Yaklaşık 3,5 aylık hamile olduğu belirtilen Yıldırımer'i Bodrum'a götüren Ağaoğlu'nun, doğacak altıncı çocuğu için özel bir kutlama düzenlediği ortaya çıktı.
HAMİLE SEVGİLİSİ İÇİN ÖZEL YEMEK DÜZENLEDİ
Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer, Güllük'te demirleyen teknelerinde birlikte tatil yaptı. Ağaoğlu, sevgilisinin hamileliğini kutlamak amacıyla bölgede bulunan ünlü bir restoranda özel bir yemek organize etti.
Bige Yıldırımer ve çiftin birkaç yakın dostunun katıldığı bebek kutlamasının hesabı ise gecenin en çok konuşulan detayı oldu.
1 MİLYON LİRALIK HESABI İTİRAZ ETMEDEN ÖDEDİ
İddiaya göre Ali Ağaoğlu, kutlama yemeğinin ardından gelen tam 1 milyon liralık hesabı herhangi bir itirazda bulunmadan ödedi.Ağaoğlu'nun yüksek hesaba rağmen oldukça mutlu olduğu öne sürüldü.
Bülent Cankurt, köşesinde Ağaoğlu'nun kendisini yeniden baba yapacak olan Bige Yıldırımer'in üzerine titrediğini belirterek, iş insanının doğacak altıncı çocuğunun heyecanını yaşadığını ifade etti.
72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlanan Ali Ağaoğlu'nun Bodrum'daki 1 milyon liralık bebek kutlaması, magazin dünyasında gündem oldu.
BİGE YILDIRIMER KİMDİR?
36 yaşındaki Bige Yıldırımer, 2007 yılında düzenlenen Miss Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Güzel Sanatlar alanında eğitim alan Yıldırımer, modellik kariyeriyle tanındı.
72 yaşındaki Ali Ağaoğlu ile 36 yaşındaki Bige Yıldırımer arasında 36 yaş fark bulunuyor.