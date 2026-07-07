Hastaneden çıktı yeni ürününü tanıttı! Dilan Polat'tan tepki çeken paylaşım

Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından günlerce hastanede tedavi gören Dilan Polat, taburcu olur olmaz yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Polat'ın, çevresindeki kişilerin hesapları üzerinden yeni makarna sosunu tanıtması tepki çekti.

Türkiye'nin yakından takip ettiği Polat ailesi, geçtiğimiz haftalarda yaşanan acı olayla sarsılmıştı. Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin uzun yıllardır korumalığını yapan Can Polat'ın Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, kamuoyunda büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Olayın asıl hedefinin Engin Polat olduğu yönündeki iddialar ise gerilimi tırmandırmıştı.

Dilan Polat, olayın hemen ardından ise psikolojik destek almak üzere hastaneye yatırılmıştı. Polat'ın ilk görüntüleri ise eşi Engin Polat'tan gelmişti.

POLAT'TAN REKLAM HAMLESİ Dilan Polat, günlerce süren tedavinin ardından evine döndü. 6,3 milyon takipçili ana hesabına erişim engeli gelmesine rağmen Polat, dijital varlığını sürdürmek için alternatif bir yol buldu.

Erişim engeli kararının ardından paylaşımlarına ara vermesi beklenen Dilan Polat, yeni piyasaya sürdüğü makarna sosunun tanıtımını yardımcısı Ece'nin Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdi. Polat'ın yaşadığı ağır yas sürecine rağmen bu kadar kısa sürede reklam çekimlerine başlaması, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.