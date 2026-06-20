Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı
Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesapları erişime kapatılan Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Polat ailesi, son haftalarda peş peşe gelen sarsıcı olaylarla gündemin merkezinde yer alıyor. 3 Haziran tarihinde Çeşme Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi, ailede derin bir acıya ve büyük bir yas sürecine neden oldu.
Yaşanan bu trajik kaybın ardından Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube dahil olmak üzere tüm aktif olarak kullandığı tüm sosyal medya hesaplarına resmi erişim engeli getirilmişti.
ENGİN POLAT'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bir süredir hiçbir şekilde haber alınamayan Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı. Engin Polat, evinin bahçesinden yaptığı paylaşımda "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." ifadelerini kullandı.
SILA DOĞU: CİDDİ BİR TEDAVİ SÜRECİ, ZİYARETLER KISITLI
Sıla Doğu, kendisine ait onaylı yayın kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Dilan Polat'ın doktor kontrolünde olduğunu belirtti.
Doğu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
'Canlarım, Dilan'ı merak edip soran, mesaj atan ve dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli.
Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Kader abla yanındaydı, bugün Ebru geçti sonra ben... Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır. Telefonları evde.
"EVLATLARI İÇİN İYİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"
Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya, iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz.
Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış, sevgi, dualar ve güzel mesajlar ailemiz için çok değerli. Hepinizden sadece dua bekliyoruz.'