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Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesapları erişime kapatılan Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı 1

Polat ailesi, son haftalarda peş peşe gelen sarsıcı olaylarla gündemin merkezinde yer alıyor. 3 Haziran tarihinde Çeşme Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi, ailede derin bir acıya ve büyük bir yas sürecine neden oldu.

Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı 2
TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI

Yaşanan bu trajik kaybın ardından Dilan Polat'ın Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube dahil olmak üzere tüm aktif olarak kullandığı tüm sosyal medya hesaplarına resmi erişim engeli getirilmişti.

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Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı 3

ENGİN POLAT'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bir süredir hiçbir şekilde haber alınamayan Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı. Engin Polat, evinin bahçesinden yaptığı paylaşımda "Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim..." ifadelerini kullandı.

Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı 4

SILA DOĞU: CİDDİ BİR TEDAVİ SÜRECİ, ZİYARETLER KISITLI

Sıla Doğu, kendisine ait onaylı yayın kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Dilan Polat'ın doktor kontrolünde olduğunu belirtti.

Doğu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Canlarım, Dilan'ı merak edip soran, mesaj atan ve dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli.

Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Kader abla yanındaydı, bugün Ebru geçti sonra ben... Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır. Telefonları evde.

Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı 5

"EVLATLARI İÇİN İYİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya, iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış, sevgi, dualar ve güzel mesajlar ailemiz için çok değerli. Hepinizden sadece dua bekliyoruz.'

Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı 6

İSTANBUL MERKEZLİ DEV OPERASYON

İstanbul'da motosikletli suç çetelerine ve silah kaçakçılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli yakalanırken, yüzlerce silah ele geçirildi. Aralarında Otokoç'a yönelik saldırıda kullanılan uzun namlulu silahlar ile Can Polat cinayetiyle bağlantılı çeteden ele geçirilen tabancaların da yer aldığı silahlar sergilendi.

Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı 7

GÖZALTINA ALINAN 123 ZANLI TUTUKLANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yeni nesil sokak çeteleri ile silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığına yönelik bir dizi operasyon yapıldı.

İş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme suçlarına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik yürütülen çatışmalar doğrultusunda 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Tuzla ve Üsküdar'ın yanı sıra Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli ve Ankara'da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda İzmir'de Polat çiftinin koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın öldürüldüğü olay ile bağlantılı çetenin bir üyesinin evinden çıkan tabanca ile Maltepe'de Otokoç'a silahlı saldırı eyleminde kullanıldığı anlaşılan uzun namlulu silahlar da ele geçirildi.

Yüzlerce silah ve merminin ele geçirildiği operasyonda 48 olaya karıştığı belirlenen 156 şüpheli yakalanırken, bu faillerin işledikleri suçta kullanıldıkları değerlendirilen 7 motosiklet ve 7 kaska da el konuldu. Sorguları tamamlandıktan sonra farklı tarihlerde adli makamlara sevk edilen 156 şüphelinin 5'i tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, 28'inin ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldığı öğrenildi. Geri kalan 123 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Engin Polat paylaştı: Dilan Polat'ın hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı 8

KALAŞNİKOFLAR VE TABANCALAR SERGİLENDİ

Otokoç saldırısında kullanılan Kalaşnikoflar ve Can Polat cinayetiyle bağlantılı çeteden ele geçen tabancalar sergilendi

Diğer yandan operasyonda ele geçirilen silahlar ve mühimmatlarla şüphelilerin karıştıkları suçlarda kullandıkları motosikletler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

Emniyette sergilenen silahlar arasında yer alan AK-47 tipi Kalaşnikofların Otokoç saldırısında kullanılan silahlar olduğu, 'Utaş' marka silahın ise İzmir'de öldürülen Can Polat cinayetiyle bağlantılı çeteden ele geçen tabancalar olduğu kaydedildi. Sergide şüphelilerin eylem sırasında taktıkları kar maskesinin ise bir futbol topuna geçirilerek sergilenmesi dikkat çekti.

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