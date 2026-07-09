Milyarlarca kez dinlenen "İyi ki doğdun" şarkısında telif savaşı!

Doğum günlerinin vazgeçilmez şarkısı "İyi Ki Doğdun"un bestecisi Dilek Kavraal, yapım şirketine karşı 7 yıldır sürdürdüğü telif mücadelesini anlattı. Kanser tedavisi gören usta sanatçı, müzik dünyasında emsal teşkil edebilecek dava için "Sağlığımı kaybettim ama eserimi kaybetmeyeceğim" diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Türkiye'de hemen her isme uyarlanarak dijital platformlarda milyarlarca dinlenmeye ulaşan "İyi Ki Doğdun" şarkısının bestecisi ve yorumcusu Dilek Kavraal'ın, Dokuz Sekiz Müzik ile yaşadığı hukuk mücadelesi devam ediyor. Bir yandan kanser hastalığıyla mücadele eden Kavraal, 7 yıldır süren dava sürecine ve bilirkişi raporlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

7 YILDIR DEVAM EDEN DAVA SÜRECİNE TEPKİ GÖSTERDİ Sanatçı, şarkının yer aldığı internet sitesine erişim engeli getirilmesini talep etmiş ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; 7 yıldır devam eden mahkeme süreci ve hazırlanan bilirkişi raporları hakkında konuşan Kavraal, Dokuz Sekiz Müzik'e "İyi Ki Doğdun" şarkısı için verdiği genel muvafakatnamenin bir devir sözleşmesi olmadığını savundu.

Şirketin şarkı ve projeye ilişkin tüm hakların kendisine devredildiği yönündeki iddialarına sert sözlerle karşılık veren Kavraal, söz konusu belgenin yalnızca eserin yayımlanabilmesi amacıyla yapım şirketlerine verilen standart bir izin yazısı olduğunu belirtti.

"BİR KAĞIT PARÇASIYLA PROJEME ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR" Kavraal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İçinde devir kelimesi geçmeyen ve hiçbir devir sözleşmesi özelliğini taşımayan bir kağıt parçasıyla bunlar benim projeme çökmeye çalışıyorlar. Bu kağıt parçası standart bir uygulamadır. Tıpkı kira kontratı gibi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün sanatçıların yapım şirketlerine bir eserin yayınlanması için verdiği standart bir yazıdır." Söz konusu belgenin mahkeme tarafından devir belgesi olarak kabul edilmesinin müzik sektöründe ciddi sonuçlara yol açabileceğini savunan Kavraal, "Eğer bu yazı mahkeme kararıyla devir belgesi niteliğine geçerse bundan sonrası ortalık toz duman olacak. Ondan sonra kim eserine nasıl sahip çıkabilecek?" dedi.

"BENİM GİBİ BİR SÜRÜ MAĞDUR VAR" Dava sürecinin yıllardır uzadığını belirten sanatçı, bilirkişi raporlarına da tepki gösterdi. Kavraal, "Bu davayı yıllarca oraya buraya çekmeye çalıştılar, vakit geçirdiler. 'Bize ait eseri kullanıyor' dediler. Tespitler, bilirkişi raporları yıllarca sürdü ve sürüyor" ifadelerini kullandı. Müzik sektöründe benzer sorunları yaşayan çok sayıda sanatçı olduğunu öne süren Kavraal, "Gariban sanatçının hakkını koruyacak hiçbir şey yok. Hakimler bilirkişi raporlarına göre karar veriyor. Benim gibi bir sürü mağdur var. Böyle giderse gerçekten hiçbir bestecinin elinde bestesi kalmayacak" diye konuştu.