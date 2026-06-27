Sosyeteyi şaşırtan uzlaşma: Şafak Çak ve Elvan Akın Çak boşandı

Dünyaca ünlü isimlerin, özellikle de Jennifer Lopez gibi yıldızların tasarımcılarından biri olan Şafak Çak, 13 yıllık eşi Elvan Akın Çak ile yollarını ayırdı. Yüksek nafaka ve tazminat talepleriyle günlerce konuşulan Elvan Hanım, istediğinin yarısına ikna oldu. İşte sosyeteyi sallayan boşanmanın perde arkası.

Dünyaca ünlü isimlerin, özellikle de Jennifer Lopez gibi yıldızların vazgeçilmez tasarımcılarından biri olan Şafak Çak, 13 yıllık eşi Elvan Akın Çak ile boşandı. Boşanma sürecinin en çok konuşulan detayı, Elvan Akın Çak'ın başlangıçtaki yüksek tazminat ve nafaka talepleriydi. Elvan Hanım'ın boşanmak için 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 300 bin TL) nafaka talep etmesi, magazin ve sosyete dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

"NE UMDU NE BULDU" Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, konuyu ne umdu ne buldu başlıklı yazısıyla bugünkü köşesine taşıdı.



Cankurt'un kaleme aldığı o yazı: "Geçen ay Jennifer Lopez'in yatağından sahnesine kadar yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyuran Şafak Çak ile 2013'te New York'ta evlendiği eşi Elvan Akın Çak'ın boşanma arifesinde olduğunu yazmıştım. Elvan Hanım'ın, ilk evliliğinden olan 28 yaşındaki oğlu Emre ve 16 yaşındaki kızı Zeynep'e babalık yapan Şafak Çak'tan boşanmak için 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar da nafaka istemesi ise sosyeteyi dumura uğratmıştı! Eşler eşler Şafak Çak ve Elvan Akın